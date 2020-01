Okamura (SPD): Neuvěřitelná manipulace a arogance

Další propadák a prošustrované veřejné peníze v České televizi. Kvůli diváckému nezájmu a všeobecné kritice nebude již ČT pokračovat ve vysílání zmanipulovaného pořadu „To se ví“, který se věnoval „dezinformacím a fake news“ podle scénáře sluníčkářských aktivistů. Diváci dali ČT jasně najevo, že o takové pořady České televize, která sama šíří fakenews, vůbec nestojí. Diváckému nezájmu se není co divit, když se na tvorbě tohoto zpackaného pořadu podíleli zcela neprofesionální provaření sluníčkářští aktivisté jako například politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně a sociolog Stanislav Biler, jeden ze spoluzakladatelů neúspěšného hnutí Žít Brno, který prohlašoval, že: „Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne.“ Horší je, že jejich špatnou práci zaplatili všichni občané ze svých koncesionářských poplatků. V pořadu se autoři také tendenčně naváželi do Tomia Okamury. Výbuchu u diváků nepomohly ani známé osobnosti, které se střídaly po boku Aleše Hámy a Haliny Pawlowské.

Na „neskutečný“ obsah pořadu se hned po prvním dílu strhla velká pozornost. „Kvalitu“ nového osvětového pořadu ohodnotili lidé na stránkách ČSFD.cz pouhými 18 %... A v komentářích si diváci nebrali servítky, hodnocení „odpad!“ jasně dominovalo. „Jedno velké nabádavé trojnásobné N čili Nic Než Nuda,“ zhodnotila pořad na serveru iDNES filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A že ČT označuje pořad za zábavný, zhodnotila slovy, že: „To je ovšem taky podraz.“

To však není jediný sluníčkářsky aktivistický pořad, který končí kvůli diváckému nezájmu. Končí také pořad Focus on Europe, který opakovaně poukazoval v rámci nelegální migrační vlny na to, že je migrace do Evropy pozitivní a jedná se o obohacující multikulturalismus. Přesně v intencích toho, co do světa šíří mainstreamová německá média a kancléřka Angela Merkelová.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Nejvíce zmanipulované tendenční sluníčkářské aktivistické pořady však zůstávají – Reportéři ČT, 168 hodin, Newsroom ČT24 a Otázky Václava Moravce, do kterých mě již 5 let (!!) Česká televize nepozvala, aby lidé nemohli v hlavním diskusním pořadu slyšet názory předsedy čtvrté největší parlamentní strany, kterou volilo 540 tisíc koncesionářů České televize. Neuvěřitelná manipulace a arogance. Zároveň v ČT zůstává začerňování smluv, neprůhledné hospodaření a zatajování platů.

Hnutí SPD nabízí konstruktivní řešení situace. Ve Sněmovně již leží náš návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Navrhujeme změnit ČT a ČRo na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. A samozřejmě je na místě diskutovat také o úplném zrušení veřejného financování obou médií. Ať se občané sami dobrovolně rozhodnou, jestli chtějí těmto médiím platit nebo ne. Proč bychom měli něco takového platit povinně, když obě média sleduje jen malá část občanů?

