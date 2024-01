Okamura (SPD): Omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet

reklama

Vážené dámy a pánové. Já navrhuji zařadit na program dnešní schůze mimořádné body. První bude s názvem: Situace lidí v exekucích. Hnutí SPD je proti zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to totiž nejzranitelnější občany. Ministerstvo spravedlnosti za podpory soukromých exekutorů navrhuje zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení, zejména potom nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1 890 korun měsíčně více než nyní. Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh, to znamená ten vládní návrh, silně kritizuje také veřejný ochránce práv, takzvaný ombudsman Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů.

O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy. Hnutí SPD toto řešení zásadně odmítá. Druhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky zcela likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmů totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou takzvaně mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek.

Hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmů, aby občané byli v exekucích motivováni pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet. Tady bych připomněl, ještě jednou zdůraznil, jeden z programových bodů SPD, které prosazujeme, máme to i ve volebním politickém programu. My prosazujeme zestátnění exekutorů. A tento zákon o zestátnění exekutorů už jsme tady podali ve sněmovně, leží tady v systému, ale problémem je, že Fialova vládní pětikoalice odmítá zestátnění exekutorů. A odmítá to také hnutí ANO. Takže v tomto ohledu my jsme tady osamoceni, ale budeme bojovat a musí to rozhodnout volby, protože znova říkám, dluhy se platit mají, ale ten systém nemůže být nastaven tak, aby byl pro dlužníky zcela likvidační.

Mimochodem jsou na to i odborné analýzy, které byly v médiích, že pakliže umožníme lidem v exekucích, aby byly zaměstnáni v trvalém pracovním poměru a upraví se ty podmínky a nepřecházeli do té šedé ekonomiky, tak na tom stát vydělá obrovské peníze. Vydělá na tom obrovské peníze a SPD o tom dlouhodobě hovoří, že se to státu vrátí na těch odvodech a vrátí se to na daních velice rychle. To je můj první návrh situace lidí v exekucích, protože Fialova vládní pětikoalice připravuje návrh, který postihne, ještě více postihne a vlastně, řekl bych, ztíží životy lidem, pracujícím lidem a lidem, kteří jsou nízkopříjmoví zaměstnanci, rodiče samoživitelé, senioři či invalidní důchodci. S tím SPD nesouhlasí a je potřeba o tom tady mluvit, aby to Fialova vláda vysvětlila. My tady taky předneseme naše návrhy řešení, pakliže tento můj mimořádný bod jménem hnutí SPD, mimořádný bod schválíte.

Druhým mimořádným bodem, který navrhuji, má název podpora zdravotně postižených spoluobčanů. Jak známo, tak hnutí SPD je tady tím hlavním lídrem ohledně tématu podpory zdravotně postižených spoluobčanů, protože ostatní politické strany toto téma nezajímá, a teď se chystá... To, co tady předvedla vládní pětikoalice, tak se k tomu musíme vyjádřit, protože vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Za hnutí SPD říkám, že budeme nadále bojovat ze všech sil za lepší životy zdravotně postižených spoluobčanů. Poslanci stran vládní pětikoalice, tedy ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, minulý pátek odmítli schválit program mimořádné opoziční schůze sněmovny svolané k neudržitelné situaci zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob. Přitom těmto zdravotně postiženým občanům v prvním a druhém stupni závislosti již téměř devět let nebyly zvýšeny příspěvky na péči, přestože průměrná inflace od té doby již překročila hranici 40 % a zdražení základních životních potřeb, zejména potravin, energií a dalších nákladů na bydlení je ještě mnohem vyšší.

Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků poprvé již v minulém volebním období v roce 2020. Podruhé jsme tento návrh předložili ihned po minulých volbách do sněmovny v říjnu roku 2021, ovšem vládní poslanci jeho projednání od té doby blokují, přestože naše poslankyně SPD Lucie Šafránková navrhuje jeho předřazení na každé schůzi sněmovny. Vláda Petra Fialy tedy očividně hodila naše zdravotně postižené spoluobčany přes palubu, protože vlastní návrh na zvýšení příspěvku na péči předložit neumí nebo nechce, a zároveň návrh hnutí SPD blokuje. Jednoznačně tak Fialova vládní pětikoalice prokazuje, že i naši handicapovaní spoluobčané a jejich těžké osudy ji absolutně nezajímají. V minulém roce jim navíc vláda Petra Fialy z ODS zdražila vyhláškou všechny terénní, asistentské a pečovatelské služby, které jsou tak pro zdravotně postižené občany mnohdy již fakticky nedostupné, což vede i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Hnutí SPD naopak bojuje a bude nadále bojovat za zájmy zdravotně postižených osob i nadále s vysokou intenzitou, což prokazujeme v naší každodenní politické a legislativní práci.

Takže ještě jednou opakuji, jako druhý mimořádný bod navrhuji bod - podpora zdravotně postižených spoluobčanů. Protože prostě my to téma nenecháme usnout a chceme slyšet od zástupců vlády, jakým způsobem chcete tuto řekl bych neadekvátní situaci řešit. Já vím, že je vám to jedno ve vládě, že vy jako kašlete na lidi, ale my prostě tady nebudeme mlčet a budu opakovaně tady zvedat tato témata, protože prostě v SPD nám jde o to, aby slušní lidé měli lepší životy. Děkuju za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

