Okamura (SPD): Plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení

Vážené dámy a pánové, hned v úvodu sdělím naše stanovisko. Poslanecký klub SPD opět nepodpoří prodloužení nouzového stavu, jelikož plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení.

Stále dokola po celý rok jednáme tady ve Sněmovně o nouzovém stavu. A ejhle, čtrnáct dní trvá už celý rok. Zdánlivě by tohle téma mohlo být pro všechny vyčerpané. Co říct k něčemu, co se stále cyklicky opakuje se stejnými argumenty na straně vlády? SPD, která nouzový stav a lockdown odmítá, během celého roku získala a získává stále další a další argumenty proti prodlužování.

V prvé řadě vláda dodnes neudělala analýzu zdravotních rizik covidu včetně důkladné analýzy, na co lidé v uplynulém roce umírali. To už nejde označit za neschopnost, to je úmysl. Mimochodem i proto, že jak pan premiér Babiš, tak pan ministr zdravotnictví Blatný už veřejně uznali, že ne každý mrtvý a evidovaný jako zemřelý na covid zemřel na covid. Víme, že pokud jde o nouzový stav, tak nám tu páni ministři bezostyšně lžou, jako třeba pan Hamáček z ČSSD, který si vymýšlí, že bez nouzového stavu nebude moci pomáhat armáda. Byla to od počátku i pro nás právní laiky očividná hloupost a to taková, že ji neváhal ve Sněmovně vyvrátit pan ministr obrany Lubomír Metnar, který řekl, že nasazení armádní pomoci umožňuje zákon o ozbrojených silách. A panu ministrovi Metnarovi tak patří dík za odvahu odporovat fašizaci naší země ze strany vedení ČSSD.

Pochopitelně příští týden se oteplí, vysvitne sluníčko a začne jaro. Respirační choroby včetně covidu poklesnou. Tak jako každý rok v lidské společnosti už řádově tisíce let. S růstem promoření také klesne počet vážně nemocných. Pan ministr vnitra Hamáček říká, že konec nouzového stavu a restrikcí by mohl nastat potom, až v nemocnicích nebude ležet víc jak 3 tisíce lidí s covidem. To není nic těžkého. V tuto chvíli stačí omezit nestandardní příplatky nemocnicím za covidová lůžka a stav se ihned raketově zlepší. Příplatky měly smysl, pokud by je za těžší práci dostávali zdravotníci. Ale jak také víme, zdravotníci většinou dostávají jen pár desítek korun navíc. Někde jako třeba v Pardubickém kraji dokonce jen 8,30 korun na hodinu, zatímco managementy nemocnic inkasují stamilióny, které pak utrácí za nákupy.

Veřejné zakázky jsou ostatně jediné, co dnes v rámci nouzového stavu funguje a jak tento týden odhalil Nejvyšší kontrolní úřad, potvrdilo se, že vláda předražovala zakázky. V této souvislosti mě velmi nemile překvapilo včerejší hlasování tady ve Sněmovně v poledne, kdy poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval pro to, abychom projednali tu zprávu Nejvyššího kontrolní úřadu, která sdělila, z níž vyplývá, že vláda předražovala vloni veřejné zakázky na nákup zdravotního materiálu, tak poslanecký klub SPD byl jediný, kdo hlasoval pro to, abychom to včera ještě stačili projednat.

Včera byl pro to prostor po osmnácté hodině a všechny ostatní poslanecké kluby kromě SPD hlasovaly pro to, aby tento bod byl vyřazen a aby se na této schůzi ta zpráva z tohoto týdne, zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, aby se to tady neprojednalo. To znamená, i strany jako Piráti a další, kteří se tváří protikorupčně, tak včera hlasovaly pro vyřazení tohoto bodu z programu schůze, abychom to na této schůzi nemohli projednat, ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, a aby to vypadlo z pořadu v podstatě té včerejší schůze, protože dneska už je mimořádná, takže aby to už tento týden nemohlo být projednáno.

Takže se ukázalo, že SPD je tady jedinou opoziční stranou a jedinou v podstatě skutečně protikorupční stranou, protože kdy to tedy budeme projednávat? Za týden? Za dva? Za tři, když je to zpráva z tohoto týdne a jedná se o jasné pochybené i na základě závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (co) se týče předražování veřejných zakázek ze strany vlády?

Takže včera se to na tom hlasování ukázalo, protože ne slova, ale činy. No a my jsme byli jako poslanecký klub SPD připraveni tady být klidně až do noci, abychom to projednali, ale bohužel jsme zůstali osamoceni, takže tento bod, to znamená projednání závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně předražených vládních zakázek, byl nakonec vyřazen z programu schůze, protože jste nás všichni ostatní přehlasovali.

Ale zpátky k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Po roce vládních opatření se jejich nelogičnost jen stupňuje. Do nemocnic byli na pomoc povoláni studenti středních zdravotních a vysokých lékařských škol a také všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Tihle studenti mají zákaz chodit do školy, aby nešířili covid. Místo toho narukují přímo do nemocnic. To je tak absurdní, že takový nesmysl by nenapadl ani autory těch nejfantastičtějších filmů. Vláda upírá žákům a studentům pod záminkou nákazy denní studium a následně jim nařídí, ať místo do školy jdou tam, kde se nakažení hromadí.

Soutěž o největší nelogičnost a absurditu je ovšem pro jednotlivé nesmysly velmi těžké vyhrát, protože vláda sama sebe neustále trumfuje. V milionové Praze je pohyb mezi okresy a nabitými obchodními centry bez omezení, zatímco v regionech nemůžete jít nakoupit do obchodu v městečku v jiném okrese dva nebo tři kilometry od vás. Nemůžete sednout do auta a jet třeba pět kilometrů na svou zahradu a zrýt ji, protože je taky v jiném okrese.

Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný mate lidi scestným prohlášením, že všechny vakcíny jsou stejné a stejně bezpečné. Chápu důvody výroku, ale ten ho jen diskvalifikuje jako lékaře, protože snad i on ví, že každá vakcína může mít vedlejší účinky a ty mohou být pro některé z rizikových skupin opravdu nebezpečné, a proto je třeba, aby ošetřující lékaři v případě ohrožených lidí posoudili, zda je daný pacient v hodný k dobrovolnému očkování a případně jakou vakcínou.

Opakovaně vyzývám vládu, aby umožnila dostupnost a léčbu léky, které jsou používané v mnoha zemích světa. A i zde aktivita vlády vázne. A tak nějak se nám tu stále lže o tom, že očkování je lepší než přirozená imunita získaná po styku s viry. A také o tom, že velká část populace má přirozenou imunitu tak silnou, že po styku s covidem není ani pozitivní. A to bez ohledu na množství takzvané virové nálože. O tom se naštěstí přesvědčily už statisíce rodin, kde pozitivní byl třeba jen jeden člen rodiny. To se ovšem zase vracím k neexistenci poctivé analýzy nebezpečnosti viru SARS-CoV-2. Pochopitelně, protože pokud by existovala, tak zjistíme, že vláda zničila ekonomiku, tisíce živnostníků, zaměstnanců a firem, zmařila tisíce životů a rok našeho života naprosto nesmyslně.

Po roce plošných vládních opatření, aplikovaných vládou hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, je Česká republika statisticky nejhorší v Evropě a dokonce i nejhorší na světě. To je skutečně otřesné, kam nás tato vláda přivedla. A není k tomu výmluva, protože máme srovnání doslova se všemi ostatními zeměmi světa, jak na tom jsme. Vzhledem k tomu, že už dnes máme rozhodnutí soudu o neústavnosti opatření vlády, je zřejmé, že vláda flagrantně a bezprecedentně porušuje ústavní práva občanů. Koneckonců poněkolikáté volám po analýze opatření ve světě.

Proč neporovnáme účinnost jednotlivých opatření, proč neporovnáme data ze zemí, kde žádné restrikce nejsou nebo jsou minimální? Tomuto srovnání po čase stejně vláda neunikne a jak víme, tam, kde se odborníci nad lockdowny zamýšleli, dochází stále více k přesvědčení, že lockdowny zabíjí a škodí víc jak covid.

Zajímalo by mě, proč se nikdo z vlády nezajímá, kolik lidí dnes leží v nemocnici s rakovinou, abychom to porovnali s těmi žádnými třemi tisíci na respirační nemoc. Víme jenom, že zhruba třicet tisíc lidí na rakovinu ročně u nás zemře. Víme, že devadesát tisíc lidí ročně objeví u sebe zhoubný nádor. Víme, že permanentně je s rakovinou nemocných téměř půl milionu lidí. A taky víme, že vládní hysterie kolem covidu mnoho lidí s rakovinou zabila a zabije, protože měli omezenou prevenci, diagnostiku a léčbu, nemluvě o tom, jak stres z covidu silně likviduje lidskou imunitu.

Zhruba procento lidí ohrožuje covid na životě. Vláda by se měla podívat do očí těm zhruba dvěma a půl milionům lidí v České republice, kteří podle statistiky zemřou na rakovinu. Řekněte jim, že jejich život, léčba a smrt vás nezajímá, protože potřebujete dělat v nouzovém stavu předražené kšefty a že se bez zákazů a protiústavního oklešťování našich svobod neobejdete. Řekněte jim, vládo, po pravdě, že jejich zdraví vás nezajímá. Řekněte, že kašlete na ústavní právo našich dětí se vzdělávat. Řekněte, že kašlete na Ústavu, která toto právo a další okleštěné svobody zaručuje. Řekněte upřímně, že kašlete na všechny rozsudky soudů, které tohle v uplynulém roce judikovali. Řekněte konečně pravdu - rok lhaní totiž drtivou část občanů nepřesvědčil.

Pro naše hnutí SPD je nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků. Je třeba zacílit ochranu pouze na rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit volně dostupné léky a zajistit to, aby ty léky byly k dispozici, vitamíny, desinfekci, roušky a respirátory. Je třeba otevřít maloobchody a služby včetně gastronomických služeb a žáci se musí vrátit do škol jen při základních opatřeních. Je potřeba umožnit občanům žít a nikoli je nechat živořit. Zatímco pacientům v nemocnicích chybí kyslík, protože je nedostatek kyslíkových lahví, tak ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD vypisuje výběrová řízení na nákup vodních děl pro policisty proti demonstrantům.

Poslední dobou se množí nepřiměřené zákroky policie proti našim občanům. SPD si váží práce policistů, kteří plní pouze úkoly. Za konečný výsledek nepřiměřených zákroků nese plnou odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. On dává ty pokyny, on dává ten rámec toho, jak má policie postupovat. Vše trvá příliš dlouho a vláda nepřišla ani po roce s návrhy, jak situaci řešit mimo nouzový stav. To vyvíjí nesmírné nároky na psychiku právem nespokojené veřejnosti a také policistů, jak postupovat v rámci dodržování chaotických a drakonických vládních opatření. Roušky se třeba musí zcela nelogicky nosit na veřejnosti, přestože je osoba sama. To přece postrádá logiku a tady je důsledek.

Musí skončit politika represí vyvolaná vládou Andreje Babiše a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Nesouhlasíme s tím, aby policie na základě vládních nařízení proti viditelně neozbrojeným občanům používala hmaty a chvaty a povalovala je na zem kvůli nenošení roušek. Nepřiměřené zákroky a postupy proti našim občanům jako např. v Berouně, Ostravě nebo v Uherském Hradišti a tak podobně, je potřeba prověřit a vyvodit z nich konkrétní politickou odpovědnost. Ministra vnitra Hamáčka, který je zároveň předsedou ČSSD, vyzýváme k demisi. Tato vláda nemá strategii, ztratila důvěru veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je potřeba demise neschopných ministrů, kteří selhali, což jsou navíc k ministru vnitra Hamáčkovi ještě ministr zdravotnictví Jan Blatný a ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. A urychleně umožnit vznik vlády odborníků.

Vláda dnes zase žádá o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, přičemž samozřejmě moc dobře ví, že měsíc jí asi nikdo nedá, počítá se 14 dny. Proto si říká o měsíc a doufá, že dostane dalších 14 dnů, jelikož ostatní opoziční strany kromě SPD ve skutečnosti nouzový stav nějakou formou podporují. A ta "opozice" díky tomu bude moci své voliče chlácholit, že to vládě nandali a schválili jim "pouze" 14 dnů. A pak se bude vláda i tato "opozice" tvářit, že vyhráli. Ale ve skutečnosti díky jejich neschopnosti řešit situaci prohráváme my všichni. Celá země. A lidé zbytečně umírají na následky lockdownu a covidové paniky.

Hnutí SPD má konzistentní stanoviska a máme odvahu říkat pravdu. Bojujme s virem, ne s lidmi! Děkuji za pozornost.

