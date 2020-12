Okamura (SPD): Podmiňme vyplácení sociální podpory pracovní minulostí

reklama

Vážené dámy a pánové, máme tady dnes před sebou závěrečné čtení, závěrečné jednání o vládním návrhu státního rozpočtu na rok 2021. A vláda navrhuje deficit v astronomické výši 320 mld. korun.

Hnutí SPD prosazuje a podporuje zvýšení důchodů, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, aby měli pracující lidé více peněz v peněženkách, či finanční podporu všem lidem postiženým vládními koronavirovými opatřeními. Podporujeme finanční, sociální a zdravotní podporu všem slušným lidem. Vláda ale připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, pro imigrační politické neziskovky, solární barony a podobně.

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 611 lidí

A takový rozpočet poslanci SPD nepodpoří. Proč vláda financuje neziskovou organizaci s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům, která aktivně prosazuje migraci do České republiky? Tato organizace pro pomoc uprchlíkům, kterou financuje vláda, dokonce v letošním roce zažalovala Českou republiku ve jménu dvou nelegálních afghánských migrantů a světe, div se, české soudy, ona ty české soudy ta neziskovka vyhrála a odsoudila Českou republiku k tomu, aby zaplatila těmto dvěma nelegálním afghánským migrantům 180 tisíc korun na každého, protože prý policie s nimi nezacházela tak jak má nebo v souladu se zákonem. No, umístili je prý do nějakého jiného zařízení než měli. No, takže nás to ještě stálo 180 tisíc korun krát dva, 360 tisíc korun z našeho veřejného rozpočtu z kapes všech daňových poplatníků. A tuhle neziskovku, vede ji nějaký pan Rozumek, tak tuto platí vláda hnutí ANO, ČSSD z rozpočtu, mimochodem i z letošního rozpočtu, tedy ještě s podporou KSČM. A to opravdu nemůže nikdo chtít na SPD, abychom takový rozpočet podporovali, protože my říkáme, nedávejte ty peníze nějakým politickým neziskovkám nebo na to, že tady vyhrávají soudy, protože zastupují nelegální afghánské migranty. My říkáme, dejme je českým slušným lidem. Tyto peníze z českého rozpočtu musí dostat čeští slušní lidé, čeští živnostníci, české firmy. To samé je ohledně vyplácení sociální podpory nepřizpůsobivým. Už půl roku tady leží zákon z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ano, prošel už prvním čtením a děkuji tedy i poslancům jiných stran, že podpořili náš návrh, prošel prvním čtením. Ale v druhém čtení nám to zatím tady vázne. Už to tady je několik měsíců a máme zase leden. A příští rok už v říjnu jsou volby a hnutí SPD, my jsme měli v plánu to utnout, ukončit zneužívání a vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivými. No a protahuje se to, protože poslanců SPD je jenom 19 z 200, takže nemáme tady zdaleka většinu a už zase jsme před státním rozpočtem na příští rok a zase to tam je, že vláda podporuje nepřizpůsobivé na úkor slušných pracujících lidí, na úkor invalidů, na úkor seniorů. Takže opět, to je prostě položka rozpočtu, se kterou my nemůžeme souhlasit. SPD s ním prostě nesouhlasí, protože my říkáme, podmiňme vyplácení sociální podpory pracovní minulostí, podmiňme to tím, že to bude skutečně pro občany, kteří si nemohou sami pomoci, to znamená, pro ty, kteří jsou například prokazatelní invalidé atd.

Hnutí SPD předložilo více než 20 pozměňovacích návrhů, ve kterých navrhujeme přesunout miliardy korun z položek, které nic nepřináší slušným lidem, směrem k podpoře slušných a pracujících lidí. Je nutné zvláště teď v krizi ještě více podpořit invalidní, starobní a další důchodce, zaměstnance, živnostníky, studenty a malé a střední české firmy. Vláda ale naše pozměňovací návrhy odmítá. A budu konkrétní. Vláda chce raději nakoupit v Německu za 50 miliard korun nová armádní bojová vozidla, než aby těch 50 miliard dala na podporu našich občanů. Hnutí SPD podporuje českou armádu a naše vojáky, o tom žádná. Opravdu ale nerozumím tomu, proč teď v krizi vláda za každou cenu chce podporovat mnohem bohatší a silnější německou ekonomiku našimi miliardami. A to dokonce i za cenu zadlužení naší republiky. To zdravý rozum nebere. A každý rozumný člověk se musí v této souvislosti logicky ptát, proč tento kšeft vláda hnutí ANO a ČSSD teď dělá a nechce si ho nechat za žádnou cenu rozmluvit nebo ho nechat na později až krize pomine. Proč teď, když lidi nemají peníze? Lidé se dostávají do dluhových pastí, lidé nemají na nájem, na své závazky, krachují firmy, lidé jsou propouštěni z práce, jenom v segmentu cestovního ruchu pracovalo do letošního jara 240 tisíc občanů České republiky a těch 240 tisíc občanů, značná část je dneska bez práce. Jsou to průvodci, jsou to pracovníci hradů, zámků, jsou to pracovníci restaurací, v restauracích, ve službách, jejich dodavatelé, výrobci tradičního českého skla, dopravci a tak dále, jenom toto je 240 tisíc lidí, kteří by uvítali každou podporu navíc. Nikdo z těchto lidí nepotřebuje teď hned nová bojová vozidla z Německa. A to nemluvím o tom, že některé západní země zrekonstruovaly ta stará právě, aby ušetřily. Jenom my, Česká republika, přestože lidi nemají peníze, živnostníci, zaměstnanci mají problémy, tak vláda chce prostě podpořit mnohem bohatší německou ekonomiku, kde mají notabene ještě mnohem vyšší průměrné platy než u nás. Místo, abychom sypali peníze do naší ekonomiky, českým firmám s českými zaměstnanci, k firmám, které platí daně v České republice, aby se ty peníze točily v naší ekonomice, ty peníze ze státního rozpočtu, a aby to přispělo k nastartování české ekonomiky. Takže když to všechno shrnu, poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze ke slušným a potřebným lidem.

Zároveň také podporujeme valorizaci důchodů, které příští rok porostou v průměru o 839 korun na téměř 15 400 korun. Tady bych připomněl, že i těch 5 000 korun, co dostali invalidní, starobní důchodci, týkalo se to i vdovských důchodů a sirotčích důchodů, dostali všichni příjemci důchodů i díky hlasům poslanců SPD, protože hnutí ANO tady nemá většinu, potřebuje jiné hlasy jiných stran pro to, aby prosadilo tyto návrhy. Takže poslanci SPD hlasovali pochopitelně podpořit zvýšení důchodů a i díky poslancům hnutí SPD dostávají důchodci zvýšeno. Tady bych snad jenom připomněl, že hnutí SPD, už tady leží z našeho pera už rok návrh na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně a hranice chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad, tzv. EUROSTAT, protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody do třinácti, čtrnácti tisíc korun se prostě nedá vyžít. Nedá vyžít. Jsou to invalidní, starobní, další důchody. A my navrhujeme, aby stejně jako v mnoha západních zemích lidé měli nárok na základní důstojný důchod, ale pod podmínkou odpracovaných let. Takže žádní nepřizpůsobiví. To je rozdíl s těmi návrhy, které tady slýchávám často z dílny ČSSD. Ale my chceme, aby to bylo podmíněno pracovní minulostí, takže žádný nepřizpůsobivý práceschopný člověk, který dlouhodobě záměrně nepracuje, by nárok neměl a od této částky zásluhově, takže zásluhovost by samozřejmě zůstala. To je správný návrh, protože já nechápu, proč všechny dosavadní vlády nechávají žít značnou část našich občanů pod hranicí chudoby, zatímco tady je 50 miliard korun na podporu německé ekonomiky. To absolutně nechápu, to opravdu hlava nebere. A to jsou ty naše výtky v tom rozpočtu. Prostě je špatně strukturovaný. Prioritou není slušný či pracující člověk, slušný a pracující člověk, prioritou jsou bohužel v tom rozpočtu jiné věci. Jakoby se zalíbit všem, jenže pro nás SPD máme jasné priority - slušný člověk na prvním místě. Teď, my jsme tedy přesvědčeni o tom, že si naši důchodci samozřejmě zaslouží žít důstojně. A o ostatních skupinách slušných lidí už jsem hovořil, že samozřejmě ty naše pozměňovací návrhy směřují na ně i na ně a jsou to živnostníci, zaměstnanci, jsou to studenti, jsou to malé a střední české firmy, které platí daně v České republice. Takže SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO a ČSSD by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace. Já nechápu, proč vláda financuje politické neziskové organizace propagující tady Evropskou unii. Já tomu nerozumím vůbec - k čemu to je? K čemu to lidem teď v krizi je? No, protože se chce vláda zalíbit Bruselu. Ale to je nesmysl. Kdyby bylo u vlády SPD, tak to škrtneme a přesuneme to směrem ke slušným lidem, ty peníze. Dále vláda by měla přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbrojní zakázky pro armádu a znova zdůrazňuji, že my armádu i české vojáky velice podporujeme, ale tady mluvíme o zakázce. Tady mluvíme o trošku něčem jiném.

Lze to minimálně odložit. Bylo by dobré škrtnout zpackanou inkluzi ve školství. České speciální školství fungovalo skvěle, obdivovali ho i ve světě. To znamená, zdravotně postižené děti tam měly skvělou přípravu na vstup do života. Zároveň v běžných školách se mohly talentované děti také velice dobře připravit.

A vláda by měla v neposlední řadě přestat vysílat vojáky na zahraniční mise. Například do Afghánistánu. Tato mise nás stojí cca tři čtvrtě miliardy korun ročně. A není pravdou to, co tady říkají zastánci této politiky, že plníme závazky, protože jsme v NATO. To není pravda, protože například Francie, která je také v NATO, vojáky z Afghánistánu stáhla. Takže to není tím, že jsme v NATO. Je to tím, protože vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM prostě chce mít vojáky v Afghánistánu, protože slouží zájmům, bohužel v tomto případě naši vojáci slouží cizím zájmům. A znovu říkám, jsou tady země, členové NATO, kteří stáhli vojáky. Takže my tam vůbec být nemusíme a tři čtvrtě miliardy jsme mohli ušetřit.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě nesouhlasíme ani s tím, a opět je to výdaj českého státního rozpočtu, že tady ve Sněmovně vládní strany s podporou stran tzv. Demobloku hlasovaly a je to už odsouhlaseno - znovu říkám, my poslanci SPD jsme byli proti - o vyslání českých vojáků do bojové operace islámských kmenů, slyšíte dobře, islámských kmenů v africké Mali, Nigeru a Čadu. Jen toto vyslání nás teď stojí 380 milionů korun. Já to opravdu nechápu, co to vláda společně se stranami Demobloku tady předvádí! To znamená, vy jste vyslali do bojové operace české vojáky. Bojová operace islámských kmenů v africké Mali, Nigeru a Čadu, já to radši ještě zopakuji, ve francouzském zájmu navíc toto je, tam je francouzský geopolitický zájem, to se vůbec netýká nás, České republiky. A nechoďte prosím s tím, že tam se prý bojuje o nějakou migraci. S migrací to nejlíp vybojujeme tak, když vystoupíme z Evropské unie a budeme si chránit hranice a budeme mít vlastní migrační a azylovou politiku jako má konečně Velká Británie, to je ten návod, pakliže to někdo myslí správně. To znamená nulová tolerance nelegální migrace, zákaz propagace islámské ideologie, zákaz islámského zahalování na veřejnosti - všechny tyto zákony tady jsou z pera SPD. Už tady leží dva roky. A ostatní strany nám je blokují, protože prostě to řešit nechtějí. A jsou servilní vůči politice Bruselu.

Takže těch 380 milionů korun, které vy dáváte na vyslání českých vojáků do Afriky, a to ještě do střední Afriky, to není ani severní Afrika, tak my říkáme, dejme je našim slušným lidem! Ti teď potřebují peníze.

Takže to jsem tady shrnul v podstatě na konkrétních příkladech výtky SPD k tomuto návrhu státního rozpočtu. Znovu říkám, my jsme k tomu přistoupili konstruktivně, navrhli jsme v tomto smyslu, co já říkám, přes 20 pozměňovacích návrhů v miliardách korun, jednali jsme se zástupci vlády, jednali jsme s panem premiérem Andrejem Babišem, jednali jsme s paní ministryní financí Alenou Schillerovou, ovšem ani jeden z našich pozměňovacích návrhů vládní koalice nechce podpořit. Ani jeden. Takže pochopitelně je tady zásadní rozpor v prioritách, v rozpočtových prioritách mezi hnutím SPD a koalicí hnutí ANO a ČSSD. A znovu zopakuji na závěr, že za těchto podmínek prostě hnutí SPD tento státní rozpočet nepodpoří. A pakliže tady paní ministryně hovořila o rozpočtovém provizoriu - prosím, vás, ano, rozpočtové provizorium je problém pro každého odpovědného politika. Je to problém i pro SPD. Proto znovu nabízíme jednání vládě, podpořte naše pozměňovací návrhy. Já jsem je tady přesně teď veřejně popsal, aby každý slyšel, v čem naše návrhy spočívají. Jednoduše je to přesun peněz ke slušným lidem a je to vlastně škrtnutí nepotřebných výdajů, které teď v krizi nic slušným lidem nepřinášejí. A pojďme se o tom bavit a rozpočtové provizorium přece nemusí být. Děkuju za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Odmítáme, aby EU zaváděla Velkého bratra ke špiclování lidí Okamura (SPD): Andrej Babiš si hraje na obhájce národních zájmů, ale v Bruselu všechno odkýve Okamura (SPD): Ukazuje se, že EU nepomáhá, ale škodí Okamura (SPD): Třicet let po sametové revoluci mám strach ze soudců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.