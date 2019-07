Okamura (SPD): Předsudečnou nenávist a lži šíří ve skutečnosti ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD přišlo s dalšími totalitními nástroji, jak perzekvovat lidi za odlišné politické názory. Po lidech údajně šířících na internetu „předsudečnou nenávist“ půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. To je pro hnutí SPD nepřijatelné prolomování občanských svobod a svobody projevu. Pojem předsudečná nenávist je klacek na odpůrce masové imigrace a totalitního islámu.

Opravdovou předsudečnou nenávist a lži šíří ve skutečnosti ministerstvo vnitra. Takže my bráníme naši zemi, občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené a totálně převrácené jako v Orwellovi! Budeme nadále bránit demokracii a svobodu v naší zemi!

Podle ministerstva vnitra pod taktovkou ČSSD projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod.

Osoby šířící „předsudečnou nenávist“ prý nerespektují koncept základních lidských práv, podněcují k nenávistným aktivitám další osoby, šíří strach ve společnosti, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie a stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

V kapitole výroční zprávy o extremismu věnované výhradně předsudečné nenávisti pak ministerstvo vnitra pod vedením ČSSD označuje za jejího nejvlivnějšího šiřitele Tomio Okamuru a jeho stranu SPD: „Nejvlivnějším aktérem na poli šíření náboženské či etnické nesnášenlivosti je hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). Někteří jeho členové byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených proti muslimům, imigrantům či Romům. SPD záměrně cílí na skupiny obyvatel, u kterých předpokládá, že manipulativní informace, které jim soustavně předkládá, nebudou podrobovat kritické reflexi.“

K tomu je třeba říci, že opravdovou předsudečnou nenávist a lži šíří ve skutečnosti ministerstvo vnitra. Hnutí SPD nemá předsudky vůči skupinám obyvatel definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací. My pouze poukazujeme na FAKTA. Fakta nejsou předsudky. Že muslimové představují riziko pro demokracii a ústavní svobody je naprosto jasné, protože to vyplývá z jejich nesnášenlivé a nenávistné ideologie islámu. My na to jen upozorňujeme a varujeme před tím.

Ve zvrácené logice ministerstva vnitra bychom mohli tvrdit, že ministerstvo vnitra šíří předsudečnou nenávist vůči neonacistům, kteří jsou odpůrci demokracie. My říkáme, že je potřeba varovat před nenávistným neonacismem i před nenávistným islámem. Ministerstvo vnitra chce ale ve skutečnosti nástrojem „předsudečné nenávisti“ zavřít ústa těm, kteří ve skutečnosti občanské svobody a demokracii chrání.

A co to je „šíření strachu ve společnosti“? Když někdo ve třicátých letech varoval před Hitlerem, tak šířil strach ve společnosti? A ženy v západoevropských městech a no-go zónách mají skutečně strach – díky imigrační politice sluníčkářů jako je ČSSD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A kdo více štěpí společnost a vyvolává v ní antagonismy více než takzvaní sluníčkáři, kteří kritiky masové migrace označují za fašisty a odpůrci migrace jsou díky nim již často trestně stíháni, vyhazováni z práce či napadáni na ulici? A už vůbec nevím nic o tom, že bychom zlehčovali osudy obětí totalitních režimů či zlehčovali oběti nenávistně motivované trestné činnosti. Jaképak šíříme dezinformace a konspirační teorie? Ať to ministerstvo vnitra laskavě doloží! Jinak je to pomluva!

Takže my bráníme naši zemi před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené!

Dále ministerstvo navrhuje změnit zákon tak, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něho mohlo státní zastupitelství nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez souhlasu soudu – vyplývá to z Výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství.

„Po vyhodnocení průběhu cvičení byla potvrzena naléhavá potřeba vypořádat se s existujícími nedostatky právní úpravy. Zejména je nutné, aby nasazení vybraných procesních úkonů (domovní prohlídka, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí) v případě bezprostředně hrozícího, probíhajícího či dokonaného teroristického útoku bylo policejnímu orgánu umožněno provést ihned po souhlasu státního zástupce s tím, že získané důkazy by byly použitelné, pouze pokud by tento postup byl následně schválen soudem,“ uvádí se ve zprávě o činnosti státního zastupitelství doslova.

To je přece strašné. Podle toho, jak podle naprosté zvůle ministerstvo vnitra definovalo takzvanou předsudečnou nenávist, může podobně libovolně definovat „terorismus“. Příště například označí za terorismus to, že napíšete, že občané mají právo bránit svůj život a majetek proti kriminálním imigrantům či islámským teroristům s legálně drženou zbraní v ruce. To napíšete na facebooku a pak k vám bez svolení soudu vtrhne domů protiteroristická jednotka… K takovému vývoji to podle mě jednoznačně spěje.

Návrh ministerstva vnitra jednoznačně porušuje klasickou dělbu moci mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní. V ústavní demokracii platí, že výkonná moc policisty a státního zástupce při omezení občanských svobod musí jednat na základě zákona a se schválením moci soudní – toto chce ale ministerstvo porušit. Omezování občanských svobod je prvním krokem k totalitě.

Opravdovou předsudečnou nenávist a lži šíří ve skutečnosti ministerstvo vnitra. Takže my bráníme naši zemi, občanské svobody a demokracii před nenávistným islámem a před nepřizpůsobivými imigranty, kteří mnohdy páchají kriminalitu a zvěrstva, ale podle ministerstva vnitra nenávist šíříme my! To je přece šílené! Budeme nadále bránit demokracii a svobodu v naší zemi!

Psali jsme: Okamura (SPD): I Rusko se potýká s problémem s imigranty Okamura (SPD): Mistr Jan Hus hlásal absolutní přímou demokracii Okamura (SPD): Ke kauze Walderode plánujeme ústavní žalobu Okamura (SPD): Zvolení socialisty Sassoli předsedou EP je jen naplnění politického obchodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV