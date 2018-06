Okamura (SPD): Řešením krize je nulová tolerance a zákaz propagace islámu

Včerejší summit EU zabrzdil dosavadní šílený koncept Německa na vítání migrantů. Naše média mlčí, ale stalo se tak díky neústupnému postoji Itálie, kde vznikla vláda složená z vlasteneckých stran a hnutí. Itálie zablokovala celé jednání do dosažení kompromisu. Připomínám, že se EU pokusila prostřednictvím italského prezidenta zabránit vzniku této vlády a vytvořit v Itálii úřednickou probruselskou vládu.

Problém migrace však nebyl vůbec vyřešen. Byly pouze odmítnuty kvóty, avšak nadále probíhá masivní přijímání nezákonných afrických a muslimských migrantů státy EU a snaha o jejich přerozdělování do členských zemí EU. To my v SPD zcela odmítáme.

Jediným řešením krize jsou návrhy, které prosazuje SPD a naše evropská frakce – nulová tolerance a zákaz propagace islámu. Klíčové budou volby do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu. A já vás prosím o podporu SPD.

V ČR bohužel vzniká vláda probruselská a proimigrační, požehnaná Mutti Merkelovou. Vláda ze stran, které se bojí odsoudit i výroky Merkelové zpochybňující poválečné uspořádání v Evropě.

