Okamura (SPD): To české předsednictví se nám pěkně prodražuje

Tak máme za sebou první měsíc z půlročního předsednictví České republiky Evropské unii, přičemž toto předsednictví nás stojí 2,25 miliardy korun. A jediným viditelným výsledkem je to, že vláda Petra Fialy (ODS) odsouhlasila půjčku Ukrajině na obnovu Ukrajiny ve výši 9 miliard eur, za kterou ručí všechny členské státy EU včetně naší republiky a na kterou si všechny státy EU musí půjčit formou dluhopisů. Takže si půjčíme na to, abychom mohli půjčit Ukrajině, která nám má půjčku splatit za 25 let. Přitom Ukrajina patří podle oficiálních údajů Evropského účetního dvora mezi nejvíce zkorumpované země na světě. To se nám to české předsednictví tedy pěkně prodražuje. Fialova vláda posílá naše miliardy Ukrajině, ale pro naše občany nemá nic a odmítá pomoc lidem se zdražováním...

A vláda Petra Fialy aktuálně zamítla návrh hnutí SPD na zvýšení základní výměry důchodů na 13 % průměrné mzdy, což by okamžitě plošně zvýšilo státem vyplácené penze. Návrh předložili poslanci SPD v čele s Luckou Šafránkovou s cílem řešit současné zdražování a negativní dopad na sociálně potřebné slušné občany. Hnutí SPD bude dále bojovat za zájmy slušných českých občanů! Nyní základní výměra každého důchodu činí 10 % průměrné mzdy, což je letos částka 3900 korun. Podle našeho návrhu by se výměra měla zvýšit na 13 %, což by všechny důchody přímo zvýšilo o přibližně 1170 korun, a to od začátku příštího roku. Zvýšení základní výměry by se týkalo starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých i sirotčích penzí.

Nejste spokojení s vládou Petra Fialy? Již 23. a 24. září 2022 bude “referendum” o Fialově vládě! V tomto termínu proběhnou komunální a senátní volby - přijďte k volbám i s vaší rodinou a přáteli vyjádřit váš názor na Fialovu vládní pětikoalici a podpořte opoziční SPD! Důležité je netříštit hlasy! Jedině výsledek voleb vytvoří tlak na vládu, aby jednala v zájmu občanů! Zářijové volby budou referendem o vládě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

