Okamura (SPD): V Českém rozhlasu dostal prostor islámský extrémista

Veřejnoprávní Český rozhlas má na krku další obrovský skandál, který hýbe veřejností, a který způsobili svým svévolným přístupem sluníčkářští redaktoři a jeho vedení. Ve svém pořadu na stanici Český rozhlas plus dostal před prostor islámský extremista a bývalý pražský imám Samer Shehadeh, jenž je nyní obžalován z účasti na teroristické skupině a z podpory, propagace a financování terorismu, je již ve vazbě a čeká ho soud.

Stejně skandální je obsah tohoto rozhovoru na Českém rozhlase. Samer Shehadeh v rozhovoru v klidu tvrdí, že je v Česku vedena protiislámská kampaň, a varoval předtím, že u nás sílí islamofobie a média o muslimech referují jako o teroristech. Sám přitom mezitím přeposílal peníze vybrané mezi českými muslimy teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), jež je nástupnickou organizací an-Nusrá, sesterské organizace al-Káidy. Z podpory terorismu a za financování terorismu je obžalován nejen Samer Shehadeh, ale rovněž i jeho bratr a švagrová. Za tyto zločiny jim hrozí až patnáctileté tresty vězení. Shehadeh byl dopaden v cizině, v Jordánsku, a nyní je již v ČR. Další dva obžalovaní jsou stíháni jako uprchlí.

Shehadeh v rozhovoru pro Český rozhlas dále mluví o tom, že je v Česku vedena „protiislámská kampaň“ a zhoršuje se tím soužití s muslimy. „Jde o to, jak se v médiích mluví o islámu a muslimech, že jsou to teroristé, víceméně se o nich nemluví téměř pozitivně, ale vždy se o nich mluví jako o teroristech, jako o nebezpečí, islamofobie sílí,“ varoval islámský duchovní, který ale nyní čelí obvinění z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu.

Shehadeh také ve vysílání odmítl, že by byl islám násilný a převládaly v něm extremistické prvky. Islám se prý po celou svou historii snaží být tolerantní, a to i vůči lidem vyznávajícím jiná náboženství. Podotkl, že jako muslim věří, že před soudným dnem jeho souvěrci ovládnou svět, v praxi to prý pro jinověrce ale neznamená žádnou hrozbu…

Pokračoval, že Češi neznají a nechápou islám. „Důkazem je, že když mluvím s někým o islámu, tak většina otázek kolem terorismu, homosexuality, ženy…lidé nevědí, co islám je,“ shrnul. A pak během rozhovoru dokonce popíral, že byl masakr v Nice, který spáchal Mohamed Bouhlel, teroristickým útokem.

A zároveň Český rozhlas neustále kritizuje a pomlouvá Tomia Okamuru a SPD za naše protiislámské postoje a například moderátor Radko Kubičko nás za to ve vysílání označil jako extremisty. Co si to rozhlas i tento moderátor dovoluje, když jsou placení také více než půl milionem voličů SPD za to, aby byli dle zákona vyvážení! Na stanici Český rozhlas plus je neustále propagován multikulturalismus, globalismus a probruselské názory a zároveň pomlouváno vlastenectví. A dávají prostor islamistům a teroristům, kteří ohrožují bezpečnost našich občanů!

Český rozhlas se brání, že je rozhovor z roku 2016, kdy nebyl Shehadeh obžalován či obviněn. Přitom znalec islámu Lukáš Lhoťan již v březnu 2011 upozorňoval, že Shehadeh schvaluje teroristické atentáty v Izraeli a má problém odsoudit útok islámských teroristů na Spojené státy z 11. září 2001.

Již v červenci 2005 Shehadeh v rozhovoru pro Lidové noviny například uvedl, že nemůže odsoudit útok na newyorská dvojčata. „Nejsem schopen ten útok jednoznačně odsoudit. Ale nerad bych zacházel do detailů,“ řekl k tomu tehdy.

Dále se Shehadeh přiznal, že by chtěl, aby celý svět náležel islámu a právu šáría. „Každý muslim si přeje, aby celý svět byl islámský, aby celý svět byla jedna islámská umma," uvedl.

„Chvála Alláhu, Islám zakazuje výstavbu kostelů, synagog a jiných neislámských chrámů a modliteben v islámských zemích, jelikož v těchto chrámech se lidé dopouští přidružování (širku), což je ten nejhorší hřích, kterého se člověk může dopustit. Jde tedy o věc horší, než je např. zakládání barů a nevěstinců. Na této věci se prakticky shodli všichni učenci islámu, což potvrzuje mj. i fatwa Stálé komise pro fatwu v Saúdské Arábii č. 21413 ze dne 1.4.1421 islámského letopočtu (3.7.2000),“ uváděl Shehadeh v roce 2013.

Čili o tom, že Shehadeh šíří názory v rozporu s naší Listinou práv a svobod a džihádismus, bylo známé již před mnoha lety, přesto Český rozhlas zval Shehadeha, aby vyprávěl o tom, jak je v Česku strašná islamofobie!

Hnutí SPD již přišlo s konkrétním konstruktivním řešením. Minulý měsíc jsme do Sněmovny podali návrh na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českého rozhlasu. Navrhujeme transformaci na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Co si o jednání Českého rozhlasu myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A SDÍLEJTE.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feri (TOP 09): Úschovy jsou klíčový bod, uzlový bod Okamura (SPD): Tento vládní návrh nemá logiku Okamura (SPD): Úřady zaspaly víc než desítku let Okamura (SPD): Nemyslím si, že teritorialita je samospasitelná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.