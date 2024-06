Okamura (SPD): Vláda vybírá více na daních, ale zadlužení stoupá

Vážené dámy a pánové, já bych jako první bod za SPD navrhl bod s názvem V České republice se zdražuje bydlení. Situace je totiž skutečně vážná a já bych chtěl, aby Fialova vládní pětikoalice řekla, co plánují, jak tedy chtějí tuto situaci řešit, protože výdaje průměrné české domácnosti na bydlení loni podle Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 21,7 procenta. Lidé mají problémy a vláda to vůbec neřeší. My už tady na to upozorňujeme poměrně dlouho. Měsíčně vydávala průměrná česká domácnost na bydlení 8 299 korun, což bylo 16,7 procenta jejich čistých příjmů.

Podíl těchto výdajů se proti předchozímu roku zvedl z necelých 15 %. Za nárůstem vydané sumy a podílu je zdražení energií, vody a nájmů. Vyplývá to, jak jsem říkal, z údajů Českého statistického úřadu a potvrzuje se to, na co tady SPD celou dobu upozorňuje, že je potřeba řešit. Samozřejmě odpovědnost za to nese vláda, protože především kvůli zdražování energií se zdražovalo téměř vše. Já bych tady připomněl, že loni mělo podle evropských statistik nejlevnější ceny energií Maďarsko, které je přitom dovozcem energie, a Česká republika byla na čtvrtém místě, je čtvrtým největším vývozcem, ale zároveň jsme byli na prvním místě, měli jsme nejdražší energie v přepočtu na paritu kupní síly. Takže tady vidíte i tu nelogičnost a opravdu to padá na vrub Fialovy vlády.

Výdaje za plyn se meziročně zvedly zhruba o 44 %, za elektřinu o 26 %, za vodné a stočné o 12 % a za nájemné přibližně o 6 %. Výdaje na bydlení v posledních letech výrazně rostou. Do roku 2021 byl podle Českého statistického úřadu ten růst pozvolný, v roce 2022, tedy po nástupu Fialovy vlády, se výdaje zvedly o 10,4 % a v roce 2023 se výdaje domácností na bydlení zvýšily dokonce o 21,7 %. Na bydlení ve vlastním domě, když to ještě budu strukturovat, loni činily náklady přibližně 8000 korun měsíčně, tedy 13,5 % příjmů. Téměř tři čtvrtiny částky z toho domácnosti ovšem utratily za energie. V nájmu lidé dali v průměru v České republice něco přes 12 000 korun, 12 251 korun měsíčně, což bylo dokonce 30 % jejich čistých příjmů. Takže více než dvě pětiny částky putovaly do nájemného. Dávku na bydlení je možné získat, pokud se za bydlení utratí přes 30 % příjmu. Takže v podstatě Fialova vláda žene české domácnosti do závislosti na sociálních dávkách, místo aby zajistila levnější energie, jako to dělají vlády kolem nás. Přitom dneska je ta situace taková, že dvě pětiny domácností žijí ve vlastním domě a zhruba 29 % ve vlastním bytě. Družstevní byt mělo asi 6 % lidí, v nájmu bydlela více než pětina.

Takže já bych chtěl, znova zopakuji, jako první bod dnešní poslanecké schůze, schůze Sněmovny, zařadit bod "V České republice se zdražuje bydlení" a chceme slyšet, jak to chce Fialova vláda řešit. Já už tady k tomu vyzývám delší dobu a odpovědí je pouze zamítání, zamítání tohoto mého návrhu, návrhu SPD ze strany Fialovy vládní pětikoalice. Nechcete se o tom vůbec bavit, řešení nemáte a mezitím rostou náklady na bydlení občanů. My si myslíme, že to prostě je potřeba řešit, protože občané s tím mají problémy.

Jako druhou věc bych chtěl předřadit návrh zákona SPD na zestátnění exekutorů, protože právě s tím, jak se všechno zdražuje a lidi nemají peníze, tak je tady obrovské množství lidí, stoupá množství lidí, kteří mají exekuce a opravdu ti občané už neví, kudy kam, včetně jejich rodin. A já už od minulého volebního období tady jménem SPD navrhuji zestátnění exekutorů jako například v Německu. Já si myslím, že by to byl takový ten první krok, aby exekuce přestala být byznys a aby se to vrátilo do takových mantinelů, aby samozřejmě věřitelé mohli dostat peníze zpátky, ale zároveň dlužníci byli schopni splácet. Prostě ve finále ten stav je takový, že končí ty rodiny končí na sociálních dávkách a v podstatě celý ten problém sanuje stát. Exekutoři vydělávají, právníci vydělávají, ale stát na to doplácí a ti občané, kdyby se chtěli vrátit do běžného života, tak potom často musí být na černém trhu, takže na tom tratí v podstatě úplně všichni. Takže vrátit tu situaci tak, aby občané, kteří chtějí splácet, splácet mohli, aby mohli normálně pracovat, aby byli v systému, zároveň věřitelé dostávali také své peníze.

To znamená jako druhý můj návrh jsem chtěl, abychom zařadili jako bod číslo 2 návrh zákona SPD, který je tady podán a je to "Zestátnění exekutorů".

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Můžu se zeptat - tam se jedná o sněmovní tisk číslo 10?

Poslanec Tomio Okamura: Jedná se o sněmovní tisk 27, tak. (Předsedající: Děkuji.) Dále bych chtěl jako bod číslo 3 zařadit návrh zákona SPD, je to tisk číslo 35, který má pracovní název Můj dům, můj hrad. Už jsem se to tady snažil zařazovat několikrát, v podstatě už třetí volební období. Tento návrh jsem podal, už ho podávám třetí volební období a je to návrh, kterým chceme posílit právo občanů na nutnou obranu v případě, že jsou doma přepadeni anebo se tam někdo vloupá. Protože dneska je ta situace taková, že když občany někdo přepadne, překoná násilím překážku, vylomí dveře, vylomí zámek, vykopne dveře, vypáčí okno a vloupá se vám třeba v noci domů a vy tam spíte, rodina vám tam spí, spí vám tam děti, tak ještě rozespalý člověk dneska musí zvažovat přiměřenou obranu, aby náhodou toho zloděje nepřizabil, když prostě třeba v rukou nemá zbraň, občan ji nemá taky, tak se ještě bude posuzovat nějaká přiměřená obrana. My chceme, aby občan, který je napaden, byl vždycky v právu, pakliže bude přepaden ve svém obydlí a ten kriminálník, ten, kdo se vloupá, tak překoná násilím překážku. A to je přesně ten moment, který je zcela jasný.

Tak já bych to chtěl dát jako bod číslo 3, protože ta situace je dneska taková - už jsem tady o tom hovořil - byl to třeba ten případ na Plzeňsku, kdy byl propuštěn vrah, recidivista, a první, co udělal, tak šel a v noci přepadl manželský pár v důchodu na Plzeňsku. Samozřejmě to bylo v noci, pán vstal a tohohle kriminálníka, který se mu tam vloupal, manželka spala, tak ho legálně drženou zbraní střelil do břicha a ještě byl dlouho potom tento pán popotahován a posuzovalo se, zdali obrana byla přiměřená nebo ne. Já nevím, dneska podle těch zákonů by se asi měl nechat nejdřív přizabít, aby se mohl bránit, ale to si myslíme v SPD, že je špatně. Takže my chceme, aby byl projednán tento náš návrh zákona Můj dům, můj hrad, který chrání slušné občany, chrání občany, kteří jsou ve svém obydlí spí tam anebo prostě v jakoukoli hodinu. Samozřejmě myslím, že je úplně absurdní, že dneska chceme na občanech nebo dnešní zákony chtějí na občanech, aby v noci rozespalí posuzovali, jestli ten útočník má v ruce nějakou zbraň nebo je mistr světa v karate nebo co, a poté aby posuzovali, jestli se můžou vůbec adekvátně bránit. Takže návrh zákona Můj dům, můj hrad na ochranu všech slušných lidí, kteří by měli být přepadeni doma, tak já myslím, že by tu situaci hodně pomohl řešit. Dneska lidé mají různé bezpečnostní zámky, často se doma bojí, bojí se o svoji rodinu a kdyby ti kriminálníci a tihle zločinci věděli předem, co je čeká a že ten, kdo je napaden, bude vždycky v právu, tak si myslím, že by to mělo velký odrazující účinek. Vy jste mi tenhle návrh na předřazení tady opakovaně zamítali, opakovaně jste odmítali tento návrh zařadit a já bych vás chtěl požádat, abyste tento návrh SPD zařadili na projednání, abychom mohli pomoci občanům, aby se cítili bezpečněji.

Jako bod číslo 4 bych chtěl zařadit bod s názvem Vláda vybírá více na daních, ale zadlužení stoupá. Protože aktuální statistiky, teď úplně ty nové, poukázaly na záležitost, na kterou jsme tady dlouho upozorňovali. A je to samozřejmě alarmující. Protože přestože Fialova vláda vybírá na daních, které jste nedávno zvýšili, od českých občanů a firem o desítky miliard korun více než v loňském roce, tak deficit státního rozpočtu dosahuje rekordních hodnot. Schodek státního rozpočtu České republiky za prvních pět měsíců letošního roku činí 210,4 miliardy korun. Je to třetí největší rozpočtový schodek od vzniku samostatné České republiky. A já si myslím, že by tady tu debatu vládní koalice měla na základě našeho návrhu s opozicí otevřít, protože je faktem - a došlo na naše slova, že takto nepřijatelný vysoký rozpočtový deficit je zde i přesto, že stát vybírá od občanů a firem na daních a sociálním pojištění mnohem více peněz než v loňském roce. Fialova vláda dnes, protože zvýšila daně, u daní vybírá od občanů o 11,3 % více a u sociálního pojištění z kapes občanů vybírá o 8,8 % více. Výběr daně z příjmů fyzických osob stoupl meziročně o 18 % a výběr daně z příjmů právnických osob stoupl o 15,3 %. Takže je úplně jasné, že problémem hospodaření státu pod vedením Fialovy vlády nejsou nedostatečné rozpočtové příjmy, ale enormní a mnohdy zbytečné výdaje. Jsou to výdaje zejména v oblastech, které neslouží k financování veřejných služeb, důchodů, podpory porodnosti a rodin s dětmi či zdravotně postižených občanů. Stát totiž místo toho vydává mnohamiliardové sumy na nejrůznější platby do rozpočtu Evropské unie, na podporu Ukrajiny anebo na financování politicky neziskových organizací či na dotace soukromým subjektům typu takzvaných solárních baronů.

Já už jsem to tady říkal několikrát, že hnutí SPD dlouhodobě požaduje provést hloubkový audit státního rozpočtu a podoby veřejné správy, aby došlo k citelné úspoře veřejných výdajů a jejich efektivnímu využívání ve prospěch českých občanů a českých firem a zaměstnavatelů. Rovněž chceme snížit zdanění českých zaměstnanců a živnostníků na úroveň, která byla před nástupem Fialovy vlády. Tady bych ještě zmínil daň z nemovitosti. Já myslím, že to opravdu rozčiluje úplně všechny v České republice. My jsme hlasovali proti tomu, aby se zvyšovala daň z nemovitosti. Fialova vládní pětikoalice to tady prosadila. A já si myslím, že to je úplně špatně, protože ještě zvyšovat lidem daně na něco, co si koupili už z legálních zdaněných peněz, to opravdu nemá logiku. A já si myslím, že je to úplně špatně a že daň z nemovitosti je potřeba vrátit zpátky na tu úroveň, která tady byla před zvýšením ze strany Fialovy vlády. Protože místo, aby Fialova vláda usnadnila pořízení vlastního bydlení a motivovala k tomu, aby si lidé mohli pořídit vlastní bydlení, tak jste to lidem snížili a výsledkem je právě to, o čem já tady hovořím, že dostupnost bydlení se v České republice velice za vaší vlády zhoršila, a my v SPD to považujeme za zásadní problém, protože bydlení považujeme za zásadní věc, kterou je nutno držet v takových mantinelech, aby bylo pro naše občany dostupné.

Takže já bych chtěl, aby byl zařazen tento bod jako číslo 4, bod s názvem V České republice se zdražuje bydlení... Pardon, ten bod se jmenuje Vláda vybírá více na daních, ale zadlužení stoupá, protože bych rád slyšel od vlády, jestli to chtějí vůbec řešit, protože teď to tady vidíme celé volební období, že vláda to řešit nechce. Naopak zdražujete lidem bydlení. Problematiku bydlení mají na starosti Piráti především, protože to má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, které vedou Piráti - pan Bartoš, a samozřejmě také to má na starosti pan Síkela, ministr průmyslu za STAN, protože ten má řešit energie, ten má řešit ceny energií, a vůbec to neřeší, naopak máme v přepočtu na paritu kupní síly nejdražší cenu energií dokonce v celé Evropě, přitom čtvrtým největším exportérem levné elektřiny, zatímco Maďarsko je importérem a má dokonce nejlevnější energie z celé Evropy, takže vidíte, že to jde.

A jako pátý bod bych chtěl zařadit bod s názvem Ohrožení pracovních míst. Já bych chtěl od Fialovy vlády slyšet - a abychom tady mohli diskutovat i návrhy řešení za SPD, které se tady dlouhodobě snažíme předkládat z opozice, protože dneska je situace taková - a jsou to nejnovější údaje, že dochází k ohrožení některých tradičních průmyslových odvětví i existence desítek tisíc pracovních míst českých občanů. Průmyslová výroba v České republice totiž v dubnu meziročně poklesla. Český statistický úřad minulý týden prezentoval, že za tímto propadem stojí hlavně pokles objemu produkce elektřiny, konkrétně o 10 %, těžba uhlí se meziročně propadla o více než 20 %, pokračoval i pokles produkce v dalších oborech s vyšší energetickou náročností. A samozřejmě čeho je to důsledek? Je to důsledek škodlivého a nebezpečného projektu Green Deal Evropské unie, který poškozuje evropskou ekonomiku a jehož jednotlivá opatření podporuje i Fialova vláda. Green Deal začíná zcela jasně ničit náš průmysl, který je páteří českého hospodářství a prosperity naší země. Nařízení Evropské unie v oblasti klimatické a energetické politiky ohrožují zejména naše tradiční průmyslové obory, výrobu automobilů, která se přitom podílí přibližně 10 % na HDP České republiky, energetiku či těžbu uhlí. No a důsledkem právě může být zánik desítek tisíc pracovních míst českých občanů a setrvalý propad našeho hrubého domácího produktu spojený s výrazným poklesem životní úrovně a zvýšením nákladů sociálního systému na podpory v nezaměstnanosti či sociální dávky. V hnutí SPD dlouhodobě říkáme, že je nezbytné rychle se vyvázat z podřízenosti normám klimatické a energetické politiky EU. Jejich dopady, hlavně vysoké ceny energií, postupně likvidují český průmysl i zemědělství a vedou k trvalému zdražování naprosté většiny výrobků a služeb i potravin a tak dále a jako stát postupně přicházíme i o energetickou a potravinovou bezpečnost a soběstačnost.

Takže za hnutí SPD navrhuji za sebe těchto pět bodů. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)

