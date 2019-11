Okamura (SPD): Vypukl otevřený boj České televize proti SPD

Vypukl otevřený boj České televize proti SPD. Poté, co uplynulý měsíc SPD jako jediná strana ve Sněmovně hlasovala PROTI zprávám o činnosti a hospodaření České televize, tak dnes ČT zveřejnila průzkum, který si objednala a zaplatila u agentury Kantar CZ - a dali SPD preference 4,5%. Přitom stejná agentura dávala SPD před dvěma měsíci 8%. A jelikož byly zprávy o ČT poslanci ostatních stran schváleny, tak ČT již nestojí nic cestě k dalším manipulacím. Vím, jak bude souboj sluníčkářů s SPD pokračovat – agentury nám dají postupně ještě menší preference, aby se pokusili odradit naše voliče. Ale stejně se jim to na konec nepovede! Tak jako v polovině minulého volebního období, kdy dávali Okamurovi 1,5%, ale skutečný volební výsledek nakonec byl téměř 11%. Takže my v SPD už tyhle špinavé triky agentur a politické konkurence známe a rozhodně to nevzdáme a nadále budeme ze všech sil prosazovat náš program, který jsme Vám slíbili???? Držte nám palce. Naše skutečné necenzurované názory a návrhy najdete například zde na mém facebooku či v rozhovorech na Parlamentních listech, TV Barrandov či na Svobodném rádiu.

Takže, připravme se ještě na horší podrazy a manipulace průzkumů v neprospěch SPD. Nenechte se zmanipulovat. Sluníčkáři vyhlásili otevřenou válku vlastencům. Politika je nelítostný svět, kde „pravda a láska“ nehraje žádnou roli.

Podobně je na tom také agentura CVVM, která dělá také průzkumy stranických preferencí. CVVM dávalo Okamurovu hnutí v průzkumu v září 2017 čtyři procenta, ale výsledek SPD ve volbách v říjnu byl 10,64 procenta! A nyní zase CVVM tvrdí, že SPD má ve volebním modelu 4,5 procenta a ČSSD dokonce 10 procent! To je samozřejmě nesmysl, což prokázaly i nedávné volby do Evropského parlamentu, kdy SPD měla téměř deset procent a ČSSD pohořela s 3,95 procenta. Navíc SPD má již v několika průzkumech za sebou preference, které jsou s velkou rezervou pohodlné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Podle průzkumu Medianu z konce října má SPD preference 8 procent!

Letos v květnu nám CCVM v průzkumu dávala pět procent a z tohoto omylu je vyvedl náš výsledek v eurovolbách, kdy jsme měli téměř deset procent! Tedy skoro dvojnásobek.

Za každým podivným průzkumem něco je a nikdy to není náhoda. Proč tedy tuto zmanipulovanou neprofesionální agenturu neustále vybraná média citují? Komu ku prospěchu? Nebo snad za kolik?

Podívejme se na zoubek tomu, proč CVVM nesnáší SPD. Vedoucí CVVM je totiž Paulína Tabery, která je manželkou Erika Taberyho. Ten je v současnosti šéfredaktorem Bakalova a dříve Schwarzenbergova sluníčkářského Respektu. Navíc je známé, že Bakalova média na nás dlouhodobě útočí a současně fandí TOP 09. Není divu, když SPD jasně upozorňuje na Bakalovu lumpárnu s OKD i na další věci. Vazba existuje i na sluníčkářskou ČSSD. Předseda Hamáček je ze Sobotkovy líhně, který je zase velkým kámošem Radka Pokorného, který pomohl Bakalovi s „vytěžením“ OKD.

Takže jen toto něco vypovídá o důvěryhodnosti CVVM… Seknou se klidně více než o šest procent. Buď jsou uplacení, schválně lžou, nebo jsou prostě neprofesionální a jsou to diletanti. Tak jako tak je to špatně. A ruka ruku myje. Tyto vazby je dobré si uvědomit, když sledujeme, jaké „nezávislé“ průzkumy vznikají v CVVM… Sice se zaštiťují pravdou a láskou, ale jejich výsledkem je jen lež a nenávist....

CVVM nás dlouhodobě podsekává a chce nás poškodit. CVVM například přiřklo sociálním demokratům 10 procent. Vážně někdo věří tomu, že tato zkrachovalá strana podporující masovou imigraci a islamizaci České republiky má takovouto podporu? U CVVM se buď jedná o podvod, nebo diletanství. Obojí je pro nás tristní zpráva.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

