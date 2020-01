Okamura: Ve veřejném prostoru začíná chybět diskuze bez emocí

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem šťastný nový rok, přeji Vám všem dobrou náladu a přeji Vám a nám všem co nejvíce tolerance a to nejen k rozdílným názorům, přáním a činům, ale také toleranci k lidským chybám. Nemohu se vyhnout politice, prosba o toleranci neznamená, abyste tolerovali zlodějiny, korupci nebo selhání politiků. Tolerance ale znamená to, že do veřejného života nebudeme vnášet osobní nenávist. Dnes ve veřejném prostoru začíná chybět diskuze bez emocí, diskuze nad fakty, diskuze bez urážení a dehonestování protivníka, diskuze čistě o daném tématu. A přeji to nejen sám sobě jako politikovi, ale také svým protivníkům, svým voličům i svým nevoličům.

Ten nadhled a tolerance je třeba i v naší vládní politice. V České republice si toho zatím nikdo nevšiml, ale blíží se konec krátké světové hegemonie Spojených států amerických. U nás se to zatím projevilo jen rostoucí hysterií a stupňováním nenávisti vůči Rusku a Číně. Možná jste správně uhodli, že příští svět bude multipolární a nebudou ho ovládat zbraně, ale v prvé řadě ekonomika a budou to ekonomiky i budoucích světových velmocí Číny, Ruska, Indie, Brazílie, ale také případně zemí či společenství, které se s nimi spojí. Ne náhodou čínský prezident představil projekt hedvábné stezky v Německu. Tento projekt bude spojovat dva ekonomické giganty - Čínu a Německo, napříč Evropou a Asií.

Svět až doposud ovládaly námořní velmoci. Euroasijský koncept, který propojí nejsilnější ekonomiku a země světa s více než 4 miliardami lidí, bude světem absolutně nezávislým na námořních základnách, na letadlových lodích nebo na jaderných ponorkách. Nebude to svět bruselokracie a monopolního diktátu, ale svět zemí národních států, které spojují společné zájmy a které spolupracují na principech vzájemné výhodnosti a rovnoprávnosti.

Tenhle svět se samozřejmě nemůže líbit těm, kdo ho dnes ovládají, ať už z Washingtonu nebo z Bruselu. Proto ta vybičovaná hysterie, proto ta nenávist. Jedna elita, která ovládala svět, je na odchodu. Část elit to pochopila, proto se Německo, Francie nebo i Británie pomalu, ale jistě otáčejí směrem na východ. Evropa dnes dokonce čelí prvním severoamerickým sankcím kvůli rusko-německému plynovodu.

Psi štěkají, karavana ale jede dál, a náš problém je, že naši čeští vládní politici, média, ani mnozí občané vůbec netuší, že nějaká karavana jede, natož aby měli jasno, kam jede a zda se k ní chceme přidat.

Přeji nám všem zdravou, ostrou, ale korektní debatu nad tím kam chceme směřovat, zda chceme být vázaní k Bruselu a ke Spojeným státům, což je legitimní názor, anebo zda chceme být suverénní zemí, která spolupracuje se všemi zeměmi světa, které jsou k tomu ochotné.

Jsem demokrat a osobně proto přeji své zemi také svobodu a svrchovanost, tedy to, za co naší předci bojovali a umírali. Vybojovali suverenitu a usilovali o demokracii. Navzdory úsilí prezidenta Masaryka skutečnou demokracii nikdy nevybudovali a tím hlavním důvodem byly masivní odpor stranických elit, ať už za první republiky, tak i dnes.

Demokracie je to, co naší zemi, nám občanům, našemu národu přeji stejně silně jako svobodu, obojí spolu totiž souvisí. Elitáři tu sice šíří mýtus o stranické demokracii, ale už to samotné je protimluva. Demokracie neznamená vládu partají, ale lidu, proto se to jmenuje demokracie.

I ta se nezadržitelně blíží, ať se to vládnoucím elitám líbí, či nelíbí. Jsme jednou ze tří posledních zemí v Evropě, která nemá zákon o referendu, a vím, že tenhle protidemokratický stav se už nadlouho našim bruselistům a elitářům udržet nepodaří. I proto se snaží co nejrychleji na maximum oslabit suverenitu naší země a podřídit ji bruselským nařízením, protože doufají, že tak vyváží případný hlas lidu.

To je velký omyl, ve skutečné demokracii nikdy nemůže a nesmí nějaká směrnice převážit svobodné demokratické rozhodnutí občanů, kteří jsou jedinými skutečnými pány ve své zemi. I proto odmítli svobodní Švýcaři vstoupit do Evropské unie. A pokud se Evropská unie nezmění, a já jsem přesvědčen, že je nereformovatelná, tak právě její nedemokratičnost bude nejpádnějším důvodem pro naše vystoupení z tohoto dnes tak zprofanovaného nevýhodného spolku.

Přeji Vám všem do nového roku štěstí a zdraví, zdravý rozum a veselou mysl.

Váš Tomio Okamura

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

