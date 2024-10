Ožanová (ANO): Když nezaplatíme kvalitní lidi, tak je nebudeme mít

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně,

já nebudu hovořit o tom, jak to tady přednesl pan ministr, velmi stručně a přehledně shrnul, o čem ten zákon je. Já se budu trošku zaměřovat na některé pozměňovací návrhy a na jiné věci. Na závěr pan ministr řekl jednu zajímavou věc, zmínil programové prohlášení vlády. Když už ho zmínil, tak ho zmíním také. Víte, v programovém prohlášení vlády skutečně toto máte, ale máte tam také věc, že všechny věci, které máte v programovém prohlášení vlády, půjdou standardní legislativní cestou.

Já se budu už hodně opakovat, ale není to první návrh změny služebního zákona, který jste dali. První a velmi zásadní návrh dali předsedové koaličních klubů a návrh nešel standardní legislativní cestou. Víte, někdy říkáte, my dodržujeme programové prohlášení vlády a v jiných aspektech ho nedodržujete. A dokážete to přímo u jednoho zákona. Takže tolik na závěr. Aspoň vidíte, pane ministře, že jsem skutečně poslouchala, co jste říkal.

Teď k těm dalším věcem. Já půjdu k několika pozměňovacím návrhům. Ty pozměňovací návrhy, které jsem dala spolu s kolegyněmi, ony se trošku opakují, tak, jak to bylo už u předchozího tisku, týkající se státní služby. Vy jste zavedli, že se zrušily takzvaně odborní náměstci a zůstali jenom političtí. Je to takové názvosloví prostě. V současné době náměstci člena vlády vždycky přicházejí a odcházejí s členem vlády, a pokud jsou tam nějací odborníci, tak maximálně vrchní ředitelé sekcí. Už nejsou náměstci, stali se vrchními řediteli sekcí. No a s tím souvisí několik věcí.. Protože pokud to byli tehdy takzvaně odborní náměstci, tak ve své podstatě v rámci systemizace byla jasná místa, počty a podobně.

Nyní vlastně tou novelou, kterou jste tehdy dali jako poslaneckou, došlo k tomu, že není stanoven maximální počet náměstků členů vlády, a já vím, že existuje vaše ústní dohoda, že budou maximálně tři, ale v zákoně toto není. A proto několik mých pozměňovacích návrhů a návrhů mých kolegyň se týká zastropování, protože u vlády může být kdokoliv kdykoliv a mělo by to být tak, aby se podobné ustanovení neměnilo podle nálady či větru. Bylo by vhodné, aby dopředu byla jasná pravidla maximální počet náměstků člena vlády.

Domnívám se, že to je zcela legitimní požadavek, a bude zajímavé, pokud v dalším volebním období se situace trošku změní, zda to nebudete právě vy, kdo bude toto navrhovat. Tolik k náměstkům členů vlády.

K dalším pozměňovacím návrhům navrhujeme snížit funkční období člena služební komise ze sedmi na pět let, ale o tom jsme vedli s panem ministrem debatu v druhém čtení podrobnější, takže to nebudu rozvádět. Nicméně mám tady ještě jeden pozměňovací návrh, na který bych chtěla poukázat, který jsem předložila společně s kolegyní Válkovou a Peštovou, a týká se toho, že byste na výbory nemohli posílat za sebe a zbavovat se politické odpovědnosti vrchní ředitele sekcí.

Víte, tady jsme měli tu diskusi, bylo mi řečeno z jiných výborů, že tam ministři či jejich náměstci chodí. No k nám ne, na ten ústavněprávní výbor. Já chápu, že je ve středu je to standardní debata. Vedeme to tu několik vlastně měsíců, roků, že máte vládu ve středu. Ale prosím vás, přijít na ústavněprávní výbor, když se projednávají zásadní zákony, a to už nebudu teď, já jsem ráda, kolega Blažek, to je naše setrvalé téma, my rádi o tom diskutujeme, ale týká se to i vás, pane ministře Rakušané, ani vy nechodíte na ty ústavněprávní výbory, na zákony, které předkládáte. A ani náměstci. A víte, tu politickou odpovědnost nesete vy a političtí náměstci. Bylo by vhodné prokázat aspoň minimálně tu slušnost a úctu při projednávání vlastních tisků v orgánech Poslanecké sněmovny. Možná bychom ten návrh nedávali, kdybyste tam posílali aspoň ty náměstky, ale ani ti tam nechodí. Anebo je to tím, že tomu nerozumí? No, to je spekulace, ale docela, myslím si, že oprávněná.

Tak k dalším pozměňovacím návrhům. Významnou změnou, kterou jste dali z hlediska fungování státní služby je, že chcete vypustit část zákona, která zavádí možnost, my chceme vypustit tu část, která zavádí možnost služebním předpisem stanovit pro služební místo s výjimkou služebního místa představeného, že na něm může vykonávat službu i státní zaměstnanec, který dosáhl nižšího vzdělání, než které zákon o státní službě stanoví pro dotčené služební místo jako předpoklad vzdělání. Co to znamená? Že na většinu míst je předepsáno dosažené vzdělání, obvykle vysokoškolské. Je pravdou, že co se týče IT specialistů, tam skutečně hodně lidí nedosáhlo vysokoškolského vzdělání a jsou velmi velkými odborníky ve svém oboru. Toto jste argumentovali v průběhu celého volebního období. Takže já když jsem předpokládala, že když tam dáte tuto úpravu, že se to bude týkat výhradně IT specialistů, ale vy jste tu úpravu dali vlastně na všechny. A svým způsobem tato úprava umožní zneužití této úpravy, pokud budu chtít dostat kamaráda, který nemá dostatečné vzdělání na dotčené místo. Proto navrhuji toto vypuštění. Opravdu se mi to nejeví vhodné.

U IT specialistů, já vím, že je to specifické, řeklo by se, že to je jenom pro jednu skupinu, ale tam je to legitimní. Vezměme si, co dělají lidé pod státní službou, o čem rozhodují? Promiňte, tam očekávané vzdělání je opravdu legitimní. Přiznejme si, že nedělají jenom podklady pro tato jednání a jenom věci takzvané politické, je to rozhodování ve správních řízeních a podobně. A ten předpoklad, protože mám málo právníků a málo vysokoškoláků, takže to budou dělat středoškoláci? Ano, na obecních úřadech, to je možné, ale promiňte mi, já očekávám od ústředních orgánů státní správy, že budou kvalitnější a lepší než ty ostatní, prostě odvolací orgán musí být na vyšší úrovni. A možná je to způsobeno tím, že ti lidé se tam ani nechtějí hlásit. Proč se nechtějí hlásit?

Snižování počtu úředníků je možné. Ale abychom zachovali kvalitu, tak my potřebujeme ty kvalitní lidi. No a když je nezaplatíme, tak je nebudeme mít. On je to trošku začarovaný kruh. Zkusme zachovat nároky na vzdělání. Můžeme snížit počty úředníků, ale zvyšme jim platy, zvyšme tomu, kdo skutečně má vysoký pracovní výkon, aby byl řádně ohodnocen. Opravdu si myslíte, když reálně klesly mzdy přibližně o 25 % na ministerstvech, je to vlastně z připomínek Ministerstva kultury k rozpočtu, toto číslo, tak si myslíte, že ty lidi nezajímá, kolik vydělávají? Proč by měli zůstávat? Proč by měli zůstávat na ústředních orgánech, případně na ministerstvech? Odejdou jinam! A odejdou ti nejslabší? Ne! Odcházejí vám potom ti nejlepší, kteří prostě v soukromém sektoru dostanou podstatně vyšší plat. A potom vám zůstanou lidé, kteří, ne všichni jsou ti špatní, někdo nechce měnit místo, někdo skutečně to bere za své, že pomáhá státu a bere to z přesvědčení, ale někdy přesvědčení nestačí a je třeba dát i plat. A mám dojem, že tady je velká rezerva.

Nyní k dalším pozměňovacím návrhům. Byla jsem upozorněna na to teď trošku jako zpravodaj, že bude načtena legislativně technická úprava, dostala jsem ji dopředu, za což děkuji. Další pozměňovací návrhy, které načetli kolegové, jsou většinou charakteru organizačního, zlepšujícího, zpřesňujícího, kde nemám problém kromě jednoho. A je to návrh poslance Jakuba Michálka. Týká se dvojvládí ve vedení úřadů samosprávných celků.

Tady on navrhuje změnit zákon o úřednících samosprávných celků. Já chápu, že vypíchl problematiku, která je složitá a která zatěžuje obce, kraje a podobně. A je to to, že když se odvolá vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu, tak potom jde k soudu, může ten soud vyhrát, pak se vrací a vzniká dvojvládí. Bývá problém to vyřešit, protože délka soudních řízení je velmi dlouhá. Bývá to někdy, když je dobře, tak i šest let jenom, ale taky i delší dobu. Za mě je to věc k řešení - nevím zrovna, zda u služebního zákona. Ale nicméně ten návrh řešení, jak je předložen, si myslím, není úplně dobrý, protože popírá princip ochrany soudem.

To, co navrhuje kolega Michálek, je to, že dotyčný vyhraje soud a přijde na úřad. Úřad může, nemusí ho vrátit na to místo. Když ho nevrátí na to místo, může a nemusí mu nabídnout jiné místo. Když mu nic nenabídne, tak je to důvod k výpovědi. Takže vyhraje soud, a když to vezmu ad absurdum, řeknou: nic pro tebe nemáme, nikam tě nevrátíme, tak ti dáváme výpověď. Tak proč ten člověk šel k tomu soudu?

Já chápu, že ta problematika je složitá. Našlo se příliš jednoduché řešení. Ale je to tak správné? Já vím, že mně jako člověku, který dělal i v samosprávě, jak jsem byla starostou, ano, ulehčilo by mi to výrazně fungování, kdyby k něčemu takovému došlo. Ale je otázkou, zda to má být až takhle. Přece jenom ta soudní ochrana - k čemu to potom je, když ten člověk vyhraje soud?

A domnívám se, že bychom neměli tento pozměňovací návrh přijmout, ale nicméně že tímto problémem bychom se měli zabývat, že je to poukázání na skutečně velký problém, který ty samosprávy tíží. Ale toto řešení - vyhraju soud a je mi to houby platné - opravdu nepovažuju za příliš šťastné.

Tak ještě mám pár poznámeček. Já bych se jenom chtěla pana ministra přímo zeptat. Víte, vím, že se připravuje opět systemizace. Včera jsem měla interpelaci na pana ministra Kulhánka, který chce hodně upravovat pracovní místa na Ministerstvu pro místní rozvoj, a bohužel ne pouze kvůli digitalizaci, i kvůli jiným věcem. Podle kterých zákonů, podle kterého zákona účinného v té době se bude posuzovat tato otázka, když oni dostanou výpověď k 31. 12., zda teď podle služebního zákona, nebo co teď schválíme? Protože je to takové zvláštní. A už tam se projevuje, že systemizace je vlastně prostředkem na zbavení se nepohodlných lidí, anebo lidí jiného názoru.

Možná mám k tomu trošku něco jiného. Víte, sama jsem úředník a domnívám se, že většina těch lidí skutečně dělá svoji práci, s prominutím, bez ohledu na to, kdo je ve vedení ministerstva. A jenom proto, že přišli za určité éry nebo za přítomnosti někoho, neznamená, že nedělají svoji práci. Dělají ji odborně. A takovéto věci, které mi připomínají trošku čistky, nejsou úplně na místě. Domnívám se, že systemizace bývá zneužívána opravdu k odstraňování nepohodlných osob. Je mi to líto. Na MMR to teď předpokládám také. Budu se na to ptát podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny detailně. Ani nebudu používat zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. Klidně si počkám ten měsíc.

Tady si jenom postesknu, proč si někdy podávám žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Je to kvůli lhůtě, která je patnáctidenní, kdežto podle jednacího řádu naší Sněmovny mají ministerstva na to měsíc. Takže já, když chci nějaké informace, tak radši žádám podle stošestky.

Tak to je k tomu vše, co jsem chtěla říct. Chápu, že mluvím trošku do větru. Nevím, jestli jste někdo poslouchali skutečně, co jsem řekla. Zvažte aspoň u kolegy Michálka, zda to chcete řešit tímto způsobem, zda nenajít trošku lepší řešení.

Děkuji za pozornost.