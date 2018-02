PRO Turnovské Občany – PRO Turnov Otevřený – PROTO se představuje

Nově vzniklé hnutí nejde do komunálních voleb pod hlavičkou žádné zavedené strany, a tak musí sehnat podpisy 7 % oprávněných voličů. Vedení hnutí to vnímá jako specifický test voličského zájmu „Pokud nám svůj podpis nedá potřebných tisíc Turnováků, bude to pro nás jasný signál, že o naše názory a řešení není zájem. Podle prvních náznaků to však nehrozí…“ komentuje lídr kandidátky Jiří Mikula. Dodává, že kandidáti nejsou žádní političtí nováčci, již dnes reprezentují 7 hlasů turnovského zastupitelstva.

Za základ svého programu považuje turnovské PROTO zprůhlednění města. Tato snaha navazuje na již dříve vydobyté úspěchy v podobě záznamů z jednání zastupitelstva na YouTube či spuštění rozklikávacího rozpočtu. „To nám ale nemůže stačit. Větší transparentnost je potřeba zavést do městských výběrových řízení a zakázek“ dodává Michal Loukota, dvojka na kandidátce.

Turnovský ekonom Josef Uchytil zase za své pole působnosti považuje problematiku hospodaření města. „Oproti původním slibům jsme byli de facto donuceni z městského rozpočtu ročně sedmi miliony přispívat na modernizaci krajské nemocnice v Liberci. Když už i v tomto suplujeme roli státu, jsme rozhodně proti trendu, kdy nám z naší turnovské nemocnice mizí odborná pracoviště. Chceme udržet alespoň chirurgii, internu, rehabilitaci a ortopedii. Proto jsme do spolku s libereckou nemocnicí nevstupovali, aby se nám z fungujícího zdravotnického zařízení stala LDNka“ říká Uchytil.

Spolek PRO TURNOV OTEVŘENÝ z. s. zveřejnil také svůj transparentní účet č. 115-6883640227/0100 vedený u Komerční banky, kam mohou sympatizanti přispět. „Zveřejněním účtu dáváme najevo, že za námi nestojí žádní tajemní sponzoři. Když transparentnost, tak ve všem!“ dodává Mikula.

Kampaň bude vedena primárně na sociálních sítích a na webu www.proturnov.cz. PROTO nastolí každý měsíc jeden palčivý problém města a zároveň nastíní svou představu řešení. Cílem je vyhrát volby, což předpokládáme získáním nejméně deseti zastupitelských mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelském sboru města Turnov.

