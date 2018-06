Paroubek: Česká unie sportu vrací úder

Vrací úder té části české policie, která před rokem uskutečnila kontroverzní akci obvinění České unie sportu jako instituce a jejího šéfa Miroslava Jansty zvlášť. A to z pokusu o manipulaci se sportovními granty poskytovanými ministerstvem školství. Loni v létě jsem se touto problematikou silně v několika článcích zabýval. A jsem rád, že jsem opět projevil jistou prozíravost, když jsem považoval celou věc za policejní manipulaci, nejspíše na politickou objednávku.

Činitelé ČUS obvinili z chyb v této oblasti (sportovní granty) bývalou ministryni a dnešní poslankyni za ČSSD, Valachovou a vyzvali ji k omluvě. Uvidíme, zda bývala paní ministryně, která stále v sobě živí naděje na comeback do vysoké politiky, najde sílu, aby něco takového udělala. Bylo by to rozumné. Chci jen připomenout, že jsem v dresu ČSSD vždy, ať už na pražské radnici anebo později jako premiér, poslanec a předseda ČSSD, usiloval o mimořádně silnou politickou podporu českého sportu. A velkou pomocí mi v tom byla celá řada lidí, jako například M. Kraus, J.Šlégr, M. Jansta, J. Obst a další. Sportovní činitelé tehdy dobře věděli, že ČSSD chce velkoryse podporovat český sport a sportovce. Toto povědomí, na kterém se pracovalo dlouhá léta, dokázala paní ministryně se svými neschopnými spolupracovníky zcela zničit.

Seznam úředníků ministerstva školství cestujících za peníze státu na olympijské hry je samozřejmě do nebe volající. Jak se pak divit předsedovi České unie sportu, jak jsem ostatně psal již před rokem, že se snažil přesvědčit úředníky ministerstva zvané Českým olympijským výborem (ČOV) na sportovní akce v zahraničí, aby stanovili realističtější rozdělení grantů od ministerstva. Dnes je zřejmé, že pro to neexistovala žádná pravidla, která by někdo respektoval a granty byly stanovovány podle více nebo méně nekvalifikovaných rozhodnutí a více nebo méně nekvalifikovanými a zainteresovanými úředníky s politickým krytím ministryně Valachové.

Zřejmě již také nastává čas, když zavládly jiné poměry na ministerstvu vnitra, a nepochybuji, že tyto nové poměry budou pokračovat i za Jana Hamáčka, aby se veřejnost dozvěděla, kdo věci v zákulisí manipuloval proti Janstovi a proč. Myslím, že to bude zdrcující zjištění pro politické kariéry některých lidí. Koneckonců média mají své investigativní možnosti a nestojí jim nic v cestě tomu, aby toto zjistila a s plnou parádou zveřejnila.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

