Paroubek: Hamáček se Zimolou v obklíčení?

V obklíčení kým? Sobotkovci v předsednictvu z pozadí řízenými kmotry. Kterými kmotry? Radek Pokorný, Růžička (dříve z Bison & Rose) anebo Havelka v Ústeckém kraji. Strana je v tuto chvíli na 6 – 7% volebních preferencí. Předsednictvu strany a Sobotkovým a Chovancovým kmotrům je to ale jedno. To je přeci zodpovědnost někoho jiného, že...

Zintenzivňují útoky na Hamáčkovu a Zimolovu politiku. Významná část z nich nechce, aby strana vstoupila do nové vlády Andreje Babiše. Vlády s velkým vlivem prezidenta Zemana. To by se ještě dalo pochopit. Ale poslanecký klub, který pomohli stvořit z jeho převážné části jako klan na podporu malého velkého předsedy Sobotky, žádný růst stranických preferencí nevyprodukuje. Nemůže být prostě hlučnější a viditelnější opozicí nežli Piráti, okamurovci anebo M. Kalousek a ODS.

Jít do vlády s A. Babišem není jistě ideální. Trestně stíhaná osoba v čele vlády, navíc s fungujícím a vynikajícím analytickým a marketingovým zázemím, je prostě fenomén, se kterým si lze jen těžko poradit. Tedy těžko tehdy, pokud se ČSSD nevrátí k věcem, které v minulosti – v době mého vedení a částečně i nějakou dobu poté – dělala. Jen je v nějakém okamžiku, z důvodu pohodlnosti vedení strany, či z finančních důvodů prostě přestala dělat. Mám na mysli především každoměsíčně zpracovávané analýzy společenské situace v zemi od agentury STEM. Každý měsíc jsem přesně věděl, co se v české společnosti přesně událo, co lidi zajímá a co je naopak nezajímá a jaké jsou jejich názory na desítky záležitostí a problémů ve veřejném životě. Měl jsem tedy každý měsíc k dispozici podrobnou anamnézu stavu české společnosti. Podobně jako lékař, který udělá laboratorní krevní testy svého pacienta, již pak ví, jak zaměřit léčbu, jak kalibrovat podávání léků atd. Tím, že sociální demokracie za Sobotkova vedení tuto mnou zavedenou praxi opustila, se zbavila možností kvalitní analýzy situace v zemi a přešla od vědecky pojaté formulace politiky, prováděné ve stylu velkých západoevropských stran k tomu, že začala provádět politiku intuitivní založenou na pouhých dojmech. A to byl jeden z hlavních faktorů, který ČSSD přivedl k volební katastrofě v říjnu minulého roku.

Je zajímavé vidět tanec kolem sestavy nominantů na ministry za sociální demokracii. Vlastně se jedná jen o jedno jediné sporné jméno: Miroslav Poche. M. Poche se chce stát ministrem zahraničí. Nic proti tomu. I já bych chtěl mít doma třeba Grétu Garbo. Samozřejmě v tom exklusivním a mladém vydání. Řekněme si otevřeně, že prezident po výtce z osobních důvodů Pocheho jmenovat ministrem nechce. Je to pochopitelně v rozporu s literou i duchem ústavy. Mnohem závažnější je, že totéž vlastně říká třetí, quasikoaliční vládní partner ČSSD a hnutí ANO – komunisté. Takže jestli komunisté nezvednou ruku pro tuto vládu, pokud bude Poche její součástí, je všechno úsilí směřující k jejímu ustavení úplně zbytečné. Celé referendum si může ČSSD naložit a stejně tak návrhy na jmenování dalších ministrů, dobře připravený vládní program atd. Je zřejmé, že neúspěch koaličního projektu by silně oslabil pozici vedoucího tandemu strany. A další rozklad svých vedoucích struktur už ČSSD vůbec nepotřebuje.

Vrcholem všeho jsou útoky například šéfa senátu Štěcha, na ještě ani neustavenou vládu, a to v situaci, že členstvo strany nějak rozhodlo... A rozhodlo tak, že je to v rozporu s názorem a zájmem M. Štěcha a spol.. Otázka ale zní, a tu by si M. Poche měl klást stále, řídil jsem už někdy něco významného? Tedy, kromě sekretářky ve svém sekretariátu. A za druhé, jaké mám politické výsledky své činnosti. M. Poche je nesporně nejvlivnějším činitelem pražské sociální demokracie. Nese tedy velkou zodpovědnost i za její výsledky. V tuto chvíli se ČSSD v Praze pohybuje ve volebních preferencích odhadem do 5%. To tedy znamená, že se vůbec nemusí dostat do nově zvoleného zastupitelstva v podzimních volbách. To by samozřejmě znamenalo pro ČSSD i na celostátní úrovni úplnou politickou katastrofu. Nový volební lídr ČSSD v Praze Landovský ml. je schopný člověk a také velmi nezávislý muž. Neumím si představit, že by mohl být „řízen“ M. Pochem. Prostě bude postupovat sám. Ale nepřebírá právě snadné dědictví. Potřebuje intenzivně pomoci. A neměla by to být pomoc chimérickými radami typu: „Jezděme v MHD zdarma!“, neboť to připraví kasu Dopravního podniku a tedy i města o střízlivě spočteno čtyři a čtvrt mld. korun(!). Teď ale musí ČSSD v Praze působit co nejkvalifikovaněji... A M. Poche by tomu měl pomoci, soustředit se na Prahu a její podzimní volby.

Zažil jsem v pátek odpoledne drobné rozčarování, když jsem se dozvěděl, vcelku podle svého očekávání, že sobotkovská většina v předsednictvu strany mě nepodpořila coby kandidáta nominovaného ČSSD ve volebním obvodě v Ostravě. Můžu pánům jedině poděkovat, získal jsem další publicitu a od neschopných sobotkovců jsem teď oddělen na veřejnosti zdí. Každý teď už chápe, že s touhle partou nemám nic společného. A že to byl od sobotkovců podraz? Ano, byl to podraz na předsedu strany Hamáčka a na prvního místopředsedu Zimolu a na ostravskou sociální demokracii, která byla vždy pilířem strany. A samozřejmě to byl podraz také vůči mně. Ale upřímně, ve volební kampani bude mnohem efektivnější vystupovat jako nezávislý levicový kandidát v tradičně levicovém volebním obvodě. Na základě petice, která už koluje mezi lidmi, získám potřebné podpisy k podání své kandidatury s podporou ostravské ČSSD. A možná také dalších stran, se kterými o tom jednám. Zkrátka chlapci z Bison & Rose a Pokorný, kteří si mysleli, jak to zase pěkně zařídí, s tím, že mi znemožní kandidaturu v Ostravě za ČSSD, postupují úplně stejně chybně, jako vždy v posledních osmi letech v marketinkových a politických věcech postupovali. Tímto svým postupem po sedmi letech pomohli dostat stranu až na 7%.

Jak to říkal Napoleon Bonaparte: „S hloupostí rakouských generálů můžete počítat jako s konstantou“.

