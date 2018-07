Paroubek: Hoši, zklidněme hru!

Předsedovi ČSSD Hamáčkovi opravdu nezávidím. Poté co Sobotka, Chovanec a spol. (nelze zapomenout také na mnoho jejich spoluviníků v krajích), byli kolosálně neúspěšní v loňských volbách do sněmovny, musí za ně nyní vytahovat horké kaštany z ohně Jan Hamáček a Jiří Zimola. Tedy nový předseda a nový první místopředseda strany.

A není to vůbec jednoduché. Když se podívám do dnešních novin, tak je mi Jana Hamáčka upřímně líto. Poslanci, a zejména M. Chovanec, by si za mého předsednictví nedovolili ani pět procent toho, co si dovolili včera na několika schůzích poslaneckého klubu. Pokud předseda dokonce hrozí rezignací, aby odstrašil své kolegy z poslaneckého klubu od chaotického jednání, je to počátek konce.

M. Chovanec nehlasoval pro vládu. Nehlasovat o důvěře vládě, ve které jednou z vládních stran je vlastní strana, je něco takového jako když se v době války, poté co zazní povel k útoku, voják nehne že zákopu. Prostě je to neuvěřitelné. A také argumentace M. Chovance je neslýchaná.

Pokud argumentuje bývalý hejtman Plzeňského kraje, který v roce 2012 ustavil koalici po krajských volbách s komunisty, nepřípustností spolupráce s komunistickou stranou, je to zcela nepochopitelné. V roce 2012 mu přímá spolupráce v krajské vládě nevadila a o šest let později, při nepřímé spolupráci s komunisty, bez jejich účasti ve vládě, mluví o zločinech komunismu. Je to prostě účelový blábol, kdy se M. Chovanec začíná zvolna stylizovat do role oběti politického útisku.

O co jde? Vrabci na střeše si štěbetají po celé Praze, že prý po nástupu nového ministra, byly údajně na ministerstvu vnitra zjištěny velmi závažné nedostatky. Musím napsat údajně, protože ty dva nebo tři důvěryhodné zdroje, které mi to sdělili, nechci prozradit. Prý se zjistily „nesrovnalosti“ v řádech desítek milionů korun. Prý se ztratily některé zajímavé přístroje typu odposlechových zařízení Agáta. A prý byla zneužívána také civilní kontrarozvědka, které velí ministr vnitra. A Andrej Babiš je údajně přesvědčen o tom, že na něj v rámci jeho zveřejňovaných odposlechů měli políčeno někteří lidé z civilní kontrarozvědky.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To vše a mnohé další, včetně zajímavé činnosti lobbistické a vlivové agentury Bison & Rose, se jistě dříve nebo později dostane na veřejnost. Nic v této zemi se neutají. Pokud něco ví více lidí než jeden, je to, de facto, věc veřejná. Alespoň tedy v naší zemi. Slyšel jsem také a z veřejných vystoupení některých sobotkovců to přímo čiší, že se těší na volební neúspěch strany na podzim (přeložme si tedy jejich uvažování: neúspěch nového vedení strany v podzimních komunálních a senátních volbách) a ve svých poněkud natvrdlých hlavách údajně živí myšlenku na politický návrat Sobotků, Chovanců a dalších.

Proto potřebují strana dostat ještě hlouběji, nežli je těch 7% co dostali ve volbách oni. No, chlapci, nevím, proč by vám strana měla dát důvěru, kdyby nakrásně ty volby dopadly na podzim tak špatně, že by byl výsledek horší, než ten před rokem. Prostě Sobotka a Chovanec zavedli stranu k 7% a za to mají odpovědnost na věčné časy. Mají odpovědnost za řádění kmotrů typu Radka Pokorného, Havelky a hochů z Bison & Rose (Růžička ad.). Tito lidé mají tendenci dirigovat „své“ lidi i nadále.

Prostě straně by velmi prospělo, kdyby Milan Chovanec po vzoru Bohuslava Sobotky opustil poslanecký klub a stáhl se z politiky. Pokud jsou zprávy vrabců na střeše o údajných problémech zjištěných na ministerstvu vnitra jen zčásti pravdivé, znamenalo by to velkou ránu právě pro nynějšího poslance Chovance, ale také pro ČSSD. Myslet si ale, že věc vyřeším tím, že ji budu politizovat a stavět se do pozice pronásledovaného představitele vnitrostranické opozice, je krátkozraké, to dlouho nevydrží.

V každém případě sociální demokracie je ve vládě, zatím zastoupena čtyřmi ministry a doufejme, že v krátké době přibude pátý a ČSSD tak může začít svojí záchrannou misi. Činnost špiček ústeckého a plzeňského regionu ČSSD, kdy jsou zpochybňována rozhodnutí nového vedení strany, vede do politické slepé uličky. Strana, respektive většina jejích členů, se rozhodla jít do vlády. Učinila tak proto, aby byla vidět jako pozitivní síla, která si zaslouží, aby se k ní voliči vrátili. A jakékoli zpochybňování toho narušuje snahy nového vedení o rekonstrukci pozice ČSSD v české politice.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Paroubek: Opravdu komunistická vláda? Paroubek: Hnutí ANO zůstává nejsilnější stranou Paroubek: Nenapravitelný Holec Paroubek: Trump tlačí na spojence

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV