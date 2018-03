Paroubek: Hysterická reakce na Zemanovo nařízení BIS

Prezident Zeman celkem rozumně požádal BIS v rámci své ústavní pravomoci, aby tento zjistil, zda se na území ČR vyvíjel a skladoval nervový plyn novičok. A to ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních. Alespoň takto zhruba se vyjádřil mluvčí prezidenta Ovčáček. To, co následovalo v některých médiích nelze nazvat jinak nežli hysterií vůči zvolenému prezidentovi. Hysterie a urážky.

Naopak trestně stíhaný předseda vlády Babiš je v týchž médiích veleben jako státník západního střihu. Kromě jiného také je v českých médiích zpochybňována Zemanova kompetence k vykonávání zahraničních cest a přijímání prestižních zahraničních návštěv. Při tom prezident neudělal nic jiného, než že chce mít v celé věci jasno. A pokud by to neudělal prezident nyní, stejně by tato informace za pár dní, měsíců nebo let, vyběhla ven. A pak by naopak byl prezident viněn z nečinnosti… Takže předpokládám, že po kratším či delším čase budeme vědět, zda se u nás novičok opravdu vyráběl či nikoli.

Je zajímavé, že titíž novináři, kteří shazují Zemanovu kompetenci přijímat zahraniční návštěvy, jsou najednou pragmaticky ochotní akceptovat to, že v čele vlády je premiér, který je trestně stíhán.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

autor: PV