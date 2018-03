Paroubek: Logický závěr - Ondráček odstoupil

A. Babiš má dobré poradce. Varují jej před riziky, která mohou nastat a z jeho hlediska je rozumné, že vyšel s iniciativou odstranit Ondráčka vlastně sám. A. Babiš, pokud by to neudělal, by se nepochybně stal terčem zloby komunistožroutských demonstrantů na náměstích českých měst. Každému soudnému člověku musí být jasné, že tady nejde prioritně o útoky na Ondráčka, ale jde o to, zkomplikovat život co nejvíce Babišovi. To se sice zčásti stalo, ale nebyla to pro něj žádná velká tragedie. Ukázalo se, co se ukázat muselo, že celá záležitost měla politicky dosti explozivní charakter. Prostě, pokud by A. Babiš tvrdošijně trval na Ondráčkovi v čele komise pro kontrolu GIBS za každou cenu, vyšel by ze souboje o Ondráčka bez vítězství, politicky silně oslaben. A Ondráček by byl zcela zmasakrován, potupen a nakonec stejně vyhozen z funkce šéfa komise pro kontrolu GIBS, do které byl před pár dny zvolen. I když to otevřeně nikdo neřekne, bylo by zajímavé vědět, jaký politický obchod spolu udělali A. Babiš s V. Filipem za odstranění Ondráčka tak, aby KSČM v klidu spolkla ztrátu pozice ve vedení komise pro kontrolu GIBS. Jedno je teď ale jisté, že demonstrace v českých městech proti Ondráčkovi a Babišovi již pokračovat nebudou.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV