Paroubek: Premiér Fico odstupuje

Robert Fico se možná nerozhodl nejlépe, pokud nespojil svou rezignaci s vypsáním nových parlamentních voleb. Kdyby převzal strategickou iniciativu, mohl v parlamentních volbách zvítězit s podstatně lepším skórem, než mu dnes přisuzují průzkumy veřejného mínění.

Převzetí vlády novým premiérem z řad Smeru, dá však této straně oddechový čas dva roky na to, aby se tento nový premiér vyprofiloval také jako příští volební lídr strany ve volbách do parlamentu.

Ing. Jiří Paroubek

Zdá se tedy, že Robert Fico již nepočítá s tím, že by se v budoucnu někdy do vrcholné vládní funkce vrátil. Myslím, že je to z jeho strany poněkud unáhlené rozhodnutí. Stále ještě má potenciál k tomu, aby svou stranu přivedl k velkému volebnímu vítězství. K tomu ovšem také potřebuje, aby jeho strana zažila určitou personální obnovu na vedoucích pozicích a také obnovu programovou.

Je otázka, zda toto může zvládnout nový člověk, tedy nový premiér z okruhu dosud řadových ministrů slovenské vlády. To je myslím slabina Ficova řešení.

