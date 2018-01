Paroubek: Skutečný vrchol prezidentské kampaně

Skutečným vrcholem každé prezidentské kampaně jsou debaty prezidentských kandidátů. A stejné je to i s kampaní, které předcházejí i parlamentním volbám. Tam jde pochopitelně o debaty hlavních kandidátů na předsedu vlády.

Poslední prezidentská kampaň ve Spojených státech před rokem byla ve znamení tří předvolebních debat mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou a jedné debaty kandidátů na viceprezidenta.

Ve všech prezidentských debatách měla převahu Hillary Clintonová. Je potřeba dodat, co už dnes nikdo příliš neví a sice, že Hillary Clintonová, pokud jde o počet hlasů voličů, získala vyšší podporu než-li její soupeř. Ten ovšem zvítězil ve státech, které jsou pro volbu amerického prezidenta klíčové z hlediska počtu volitelů. Ve Spojených státech je poněkud archaický systém volitelů, který je poněkud v rozporu s principem rovnosti hlasů, ale tak to prostě je.

Prezident Zeman nechce nic ponechat náhodě, a proto akceptoval nabídky na debatu od čtyř českých televizních společností. Jeho soupeř Jiří Drahoš akceptoval zatím jenom dvě nabídky. Z nich jedna je od České televize, kde se ovšem očekává, že moderátor debaty bude jaksi součástí kampaně Jiřího Drahoše. Miloši Zemanovi se není co divit, že chce mít jistotu objektivity. A toho je možné docílit jen tak, že budou televizní debaty „rozptýleny“ do několika televizí. M. Zeman jistě spoléhá na svou řečnickou erudici, schopnost rychle a zkratkovitě reagovat a na svou mnohem větší znalost materie, která bude v debatách diskutována. Nicméně udržet tempo ve všech čtyřech debatách a zároveň vždy zaujmout diváky, bude složité i pro tak zkušeného a velmi dobrého debatéra, jakým M. Zeman nesporně je. Proto by se měl připravovat na každou debatu s poněkud pozměněným týmem lidí, tak aby byla jistota, že bude přicházet s novými a novými podněty. Jenom absolutní vítězství v debatách, ať už budou dvě nebo dokonce čtyři, může M. Zemanovi dát velkou jistotu, anebo alespoň vysokou pravděpodobnost volebního vítězství.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Stejně tak by ovšem Miloš Zeman měl objet během příštích jedenácti dnů, které zbývají do voleb, alespoň ty z hlediska jeho volebního výsledku klíčové kraje, tedy Moravskoslezský, Ústecký (zde je určitě možné přivést k volebním urnám ještě další voliče, neboť účast v prvním kole v tomto kraji nebyla ani průměrná), Jihomoravský a Středočeský. Neměl by nechávat ve svém itineráři mimo hru ani Prahu. Přeci jen i v Praze je možné ještě získat nějaké voliče a hlavně další neztrácet.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele

