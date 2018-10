Paroubek: Soukup by neměl ztrácet nervy

Nervózní až psychopatická gestikulace, podivné a křečovité grimasy v obličeji, působily natolik odpudivě, že jsem jen s největší námahou ono televizní pásmo skečů věnované mé osobě dosledoval až do konce. Slušně řečeno, Soukup je přepracován.Ono dělat konferenciéra v osmi pořadech své televize je opravdu namáhavé a stresující.

Také lži, které se ze Soukupových úst sypaly, byly nehorázné. Pro tentokrát vylepšené o některé nové pohádkové příběhy. Tak například Soukup tvrdil, že jedním z mnoha dárců strany LEV 21 v roce 2012 bylo jakési zarostlé individuum jménem Jiří Melichar, prý jednatel firmy Velantis, které mělo věnovat této straně 250 000 Kč. Celkem lehce lze dokladovat, že firma Velantis byla v roce 2012 při poskytnutí tohoto daru zastupována úplně jiným jednatelem. Darovací smlouvu lze kdykoliv předložit a panu Soukupovi lze jen poradit.

Tedy, pokud podle něj vznikly v mém konání v posledních dvaceti letech nějaká porušení zákona, nechť podá trestní oznámení doložená důkazy anebo ať mlčí a přestane šířit své lži.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Samozřejmě, že za tento „výkon“ TV Barrandov podávám další stížnost na Soukupa a jeho televizi Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Věřím, že když ne při posuzování té první stížnosti (zatím nemám o výsledku projednávání v Radě žádné informace), tak při posuzování druhé stížnosti, Rada vůči Soukupovi a jeho privátní televizi konečně zakročí. Soukup se ve svém pořadu snažil vzbudit dojem jako by vystupoval na ochranu zájmů mé budoucí bývalé manželky Petry. Tvrdil mj., že prý u soudu říkám, že mám jediný příjem, kterým je starobní důchod. Ani to pochopitelně není pravda. Soudu jsem předložil svá daňová přiznání za léta 2016 a 2017. To, že jsem ve svých dnes již 66 letech omezil své podnikatelské aktivity, na tom nevidím nic divného. Nechci pracovat doživotně. Soukup pro jistotu neuvedl ani výši výživného na dítě, kterou nicméně platím na účet své budoucí bývalé ženy každý měsíc. Oněch 10 000 korun je částkou, kterou podle mého odhadu nedostává po rozvodu na výchovu dítěte více než 95% bývalých partnerů. A to by diváci dobře věděli.

Je zajímavé, že Soukup pokračuje v útocích na mou osobu i po volbách do Senátu, kde jsem skončil již v prvním kole. Samozřejmě, že za hlavní důvody mého volebního neúspěchu musí každý objektivní pozorovatel považovat naprosto lživá vystoupení mé budoucí bývalé manželky Petry v TV Seznam šest týdnů před volbami a následnou antikampaň, která proti mně byla v některých médiích vedena. A dále také trvalé opakovaně lži Soukupa v TV Barrandov před volbami.

Právě teď, kdy píšu tento článek, probíhá na Parlamentních listech anketa, zda je J. Soukup dobrým moderátorem. Přičemž 96% účastníků ankety PL se zatím domnívá, že nikoliv. Možná, že by se J. Soukup měl nad tímto varovným číslem zamyslet. A že by se také měla nad ním zamyslet Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zda Soukup může ve svých pořadech beztrestně polévat prakticky kohokoli, koho si vybere, lživými a špinavými tvrzeními.

