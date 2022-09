Pastuchová (ANO): Došlo k nějakému jednání na evropské úrovni ohledně víz strpění?

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já mám štěstí, že mám tady pana ministra. Není to dotaz nějaký, já bych se jenom chtěla zeptat, je to v předstihu, ale radši se na to ptám, jestli už došlo k nějakému jednání na evropské úrovni ohledně víz strpění. Protože víme, že budou končit v únoru nebo někomu v březnu. A jak to bude pokračovat? A další s tím související je, že teď jsou třeba ti ukrajinští uprchlíci ubytováni, krajská koordinační centra to vědí, protože přes ně se vyplácejí nebo i přes stát finance za ubytování. A jestli tam jsou termíny vlastně, do kdy ti ubytovatelé jsou ochotni poskytovat ubytování? A jestli krajská koordinační centra jsou připravena na to, protože to vidí každý měsíc, kdo končí? Jestli se o ty ukrajinské uprchlíky v těch ubytovacích zařízeních potom dál bude mít kdo postarat nebo kam je vlastně přemístit?

A poslední otázka. Bylo vydáno mnoho víz strpění, ale teď třeba z dat, to by bylo spíš na pana ministra školství, ale je to i na vás ohledně statistiky, protože máme jich hodně vydáno, ale i vzhledem k tomu, že mnoho ukrajinských dětí, se kterými se počítalo, do škol nenastoupilo. Tak jestli máme už nějakou analýzu toho, kolik těch uprchlíků zde je anebo jestli už víme, kolik se jich vrátilo na tu Ukrajinu? Takže jsou to vlastně tři dotazy, ale myslím si, že v jednom.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



