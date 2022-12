Pastuchová (ANO): Společně pro Jablonec vyměnilo nemocnici za funkce

reklama

Z jablonecké nemocnice se ozývají hlasy zaměstnanců, že již probíhají přípravy na převod Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. na akciovou společnost. Vedení města tuto informaci, která zazněla na posledním jednání zastupitelstva, nepotvrdilo ani nepopřelo, koalice má údajně na toto téma teprve jednat. Hnutí ANO takový postup odmítá, obává se osekávání péče a nižších mezd pro zaměstnance. Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 90% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 7% hlasovalo: 8936 lidí

Podle informací jabloneckého hnutí ANO přímo od zaměstnanců Nemocnice Jablonec nad Nisou už probíhají interní přípravy na převod nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Vedení nemocnice se záměrem seznamuje zaměstnance. Náměstkyně Jana Hamplová (SLK), pod kterou oblast zdravotnictví v Jablonci spadá, však na jednání zastupitelstva 15. prosince na přímou otázku zastupitelky Jany Pastuchové (ANO) uváděla stále dokola pouze to, že koaliční schůzka k nemocnici proběhne v lednu 2023.

„V jablonecké nemocnici jsem mnoho let pracovala a jako záchranářka tam mám stále mnoho kolegů. Ti se teď na mě, jako jabloneckou zastupitelku a poslankyni, obrací s obavami o budoucnost. Případný převod nemocnice na akciovou společnost přináší mnohá úskalí, která se mohou dotknout i jejich platů. Pracují a žijí v nejistotě a ani já jako zastupitelka města pro ně bohužel nemám informace o tom, co koalice chystá, protože mlží. Přijde mi to vůči personálu v nemocnici a samozřejmě všem Jablonečanům velice nedůstojné,“ vysvětluje poslankyně a jablonecká zastupitelka Jana Pastuchová (ANO).

Jedná se tak už o několikátý pokus jablonecké ODS převod uskutečnit. „Vždycky se podařilo najít dost hlasů, aby se od tohoto kroku ustoupilo. Nemocnice je stabilizovaná po finanční i personální stránce, nevidíme proto důvod ji převádět na akciovou společnost, jejímž primárním cílem není služba lidem ale zisk. To s sebou může nést řadu nepříjemných změn, které se mohou dotknout nejen odměňování personálu, který by přišel o jistotu v podobě tabulkových platů, ale i rozsahu služeb pro pacienty,“ zdůrazňuje bývalý jablonecký náměstek pro oblast humanitní David Mánek (ANO).

Liberecký kraj dlouhodobě neskrývá zájem o to, že by do jablonecké nemocnice vstoupil jako akcionář a přispěl by nemocnici na investice. „Pan hejtman si ve své podstatě plní svůj sen mít vliv ve všech velkých nemocnicích v kraji. Ta nejlepší, jablonecká, kraji stále v portfoliu chybí! Jenže jablonecká nemocnice funguje dobře a má vlastní peníze na rozvoj, případně se může spolehnout na pomoc od města,“ říká David Mánek (ANO) s tím, že některé kroky Libereckého kraje z poslední doby, kdy chce například rušit pohotovosti v Semilech, Tanvaldu a Hrádku nad Nisou vzbuzují otázku, jestli jsou pro kraj pacienti stále na prvním místě.

Kam směřuje drahá koalice v Jablonci

Hnutí ANO se předchozí tři roky, kdy bylo ve vedení města s ODS a SLK dařilo návrhy na převod nemocnice odvracet a brzdit. To se po komunálních volbách v září 2022 a sestavení nové koalice (ODS, Piráti, Společně pro Jablonec, SLK) záhy změnilo.

„Budeme vždy bojovat za zachování nemocnice jako příspěvkové organizace a svůj názor nezměníme,“ napsala na svém Facebookovém příspěvku 10. listopadu 2020 jedna z hlavních tváří uskupení Společně pro Jablonec Jakub Macek. Podobná vyjádření lze najít i v Jabloneckém měsíčníku nebo v dalších textech na sociálních sítích až do komunálních voleb v září 2022 (viz odkazy na konci textu), kdy se autor nebrání používání zájmeny my. Lze tedy soudit, že hovoří za celé uskupení.

„Otázka tedy zní, co se změnilo? A neklademe si ji jenom my, zastupitelé za hnutí ANO, ale také zaměstnanci nemocnice a stále častěji i široká veřejnost, protože toto téma v Jablonci opět vře. Proč se najednou i dlouhodobí odpůrci převodu nemocnice na akciovou společnost podrobili tlaku jablonecké ODS a chtějí dát všanc jablonecké rodinné stříbro?“ ptá se David Mánek (ANO) s obavou, že se tak zřejmě naplňují slova zlých jazyků, že ODS vyhověla svým koaličním partnerům úplně ve všem, aby měla klid na práci.

Citovaný Jakub Macek v září nebyl znovu zvolen jabloneckým zastupitelem. Kvůli jeho spolukandidátce Lence Opočenské však vznikl v Jablonci nový post náměstkyně pro životní prostředí a strategii města.

Další člen na kandidátce Společně pro Jablonec Štěpán Matek, ač není ve vedení města, posbíral za všechny placené funkce v souhrnu více než 82 000 Kč za měsíc + odměny, bez výběrového řízení se stal například jednatelem městské společnosti Sport Jablonec nad Nisou. Z Facebookových příspěvků tohoto uskupení se navíc může zdát, že město v jednáních o dalším rozvoji zastupuje nikoliv primátor Vele (ODS), nebo náměstci pro rozvoj (Piráti) či správu majetku města (ODS), ale radní Petr Klápště ze Společně pro Jablonec.

