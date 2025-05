Indie a Pákistán za velké diplomacie ukončily boje. Porušují se ale pravidla

Ozbrojený konflikt mezi sousedními zeměmi, disponujícími jadernými zbraněmi, vypukl tuto středu, kdy Indie zaútočila na Pákistán v odvetě za masakr hinduistických turistů v Kašmíru minulý měsíc. V sobotu se obě znesvářené země po tlaku USA a dalších diplomatických zásazích dohodly na příměří a oznámily okamžité zastavení konfliktu. Ale už během několika hodin se objevily zprávy o porušování pravidel příměří.

Boje mezi starými jihoasijskými nepřáteli byly v posledních čtyřech dnech nejhorší za téměř tři desetiletí. Hrozilo, že přerostou v totální válku v jednom z nejnestálejších a nejhustěji osídlených regionů světa. Vyskytly se dokonce obavy, že by do hry mohly vstoupit jaderné arzenály. Pákistánská armáda totiž oznámila, že se sejde vrcholný orgán dohlížející na jaderné zbraně. Po několika hodinách těžkých bojů, v nichž obě země vzájemně cílily na vojenské základny, celkový počet civilních obětí vzrostl na 66.

„Pákistán a Indie se dohodly na příměří s okamžitou platností,“ zveřejnil pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar na síti X. „Pákistán vždy usiloval o mír a bezpečnost v regionu, aniž by slevoval ze své suverenity a územní celistvosti!“

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!