Štěpánek (Trikolora): Popravený Souček v Balvínových stopách

Odvolaného generálního ředitele České televize Jana Součka osobně neznám, tváří v tvář jsme se potkali jednou v životě, a to nedávno na jednání mediálního výboru Poslanecké sněmovny, kde on obhajoval nápad požadovat uhrazení škody, související s odvoláním dozorčí komise Rady ČT, po členech rady, kteří pro to zvedli ruku, a já tam pro změnu přišel odvyprávět příběh nezákonně odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z roku 2003, jejímž jsem byl členem, kterýmžto aktem vznikla škoda o řád vyšší.

A když tedy je na stole nápad, že cálovat by měli radní ČT, mělo by totéž platit také pro expremiéra Špidlu a dalších 89 poslanců tehdejší vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody, kteří nezákonné odvolání naší rady odhlasovali. Se Součkem jsme při té příležitosti prohodili dvě tři věty a já mu v rámci osvěty věnoval svoji knihu „Reportáž psaná po popravě“, která líčí naši dvacetiletou anabázi zlovůlí české justice a politiky.

Ale zpátky k Součkovu odvolání. Líto mi jej není, ale zrovna tak nemám ani pochopení pro různé motivace členů Rady ČT, kteří pro jeho předčasnou popravu zvedli ruce. Proč? Protože jeho odvolání nic dobrého nepřinese. Není pochyb, že pro podstatnou část radních, které instalovala současná vládní koalice, byl Souček trnem v oku, protože nestál dostatečně pevně na jejích ideových a politických pozicích.

Někteří další radní, ti, kteří jej před rokem a půl do pozice generálního ředitele zvolili, mu pro změnu asi nemohou odpustit onen výše zmiňovaný nápad, že by měli cosi platit, a zároveň tvrdí, že Souček prý nedodržel, co jim slíbil. Jak to je ve skutečnosti, se mohu jen dohadovat, nesvítil jsem jim u toho.

Pravdou ale je, že kupříkladu s Xaverem Veselým jsem před časem udělal velice negativní osobní zkušenost, neb on pocítil podrazáckou potřebu vyslepičit na obrazovce XTV obsah naší poněkud expresivní soukromé esemeskové komunikace, což mělo jediný cíl, poškodit mě. Trikolora má od té doby v XTV plot. A jen pro pořádek dodávám, že se známe přes 30 let, tykáme si a já mu v minulosti několikrát pomohl.

Kritická chyba

Jan Souček se podle mého názoru dopustil stejné chyby jako kdysi Jiří Balvín, kterého do funkce generálního ředitele ČT instalovala přímo Poslanecká sněmovna po televizní spacákové revoltě. Namísto toho, aby po svém nástupu do čela tak problematické instituce, jakou Česká televize nepochybně je, provedl rázné radikální změny, polovičatě lavíroval, vědom si skutečnosti, na jak tenkém ledě se pohybuje v televizi, zmítané a ovládané zájmy nesčetných skupin, obchodně a politicky na veřejnoprávní dojnou krávu napojených, čímž si nakonec znepřátelil téměř všechny. To samé Souček.

Proč jsem pesimistický? Protože jediným výsledkem Součkovy popravy nakonec bude utužení už tak nekonečně problematických poměrů v onom zakletém zámku na Kavčích horách, a z druhé strany naopak zvýšené úsilí po likvidaci tohoto propagandistického molochu. Nic dobrého nás nečeká.

(psáno pro Deník TO)

