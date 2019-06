Pekarová Adamová (TOP 09): Budoucnost bude nemilosrdná, pokud nezačneme něco dělat

Vážené dámy, vážení pánové,

v minulých dnech k nám doputovala z Evropské komise nejenom zpráva, která se týká střetu zájmů, ať už pana premiéra nebo dalších, ale také zpráva, která je každoroční a týká se i rizik národních reforem, toho, jaké máme výhledy do budoucna ohledně fiskálních rizik. A v této zprávě Evropské komise (poslankyně ukazuje písemný materiál), která je poměrně stručná, tak je i bod číslo 6, který se týká důchodového systému. Asi nepřekvapí, protože v posledních letech je ve své podstatě text takovéto zprávy pokaždé velmi obdobný a opět tedy i v této se dočteme, že Česká republika se nedostatečně připravuje na stárnutí obyvatel, dokonce tady je přímo napsáno, že ty kroky nebo ty jevy, kterých jsme svědky a to stárnutí populace není doprovozeno jasnými policies nebo řekněme reformami tady v tomto případě, které by zajistily udržitelnost.*

Přijdu si vždycky jako kolovrátek, protože to samozřejmě není nic, co bychom nevěděli, a říkáme to tady při projednávání jakékoliv tedy novely zákona, která se důchodů týká, opakovaně. Opakovaně se na to dotazujeme na jednání výboru, a teď samozřejmě i v rámci důchodové komise, která byla zřízena.

Nicméně tady v tomto případě jsou zcela jasná rizika pojmenovávána, jasně, stručně, ale velmi varovně, jak tedy institucemi jako je právě Evropská komise, ale celou řadou dalších. A odborníci prostě bijí na poplach, a přesto je na ministerstvu ticho a příliš se nedostává odpovědí na to, jak tyto výzvy řešit. Co se týče komise, ta se tím má zabývat, ano. Někdy v budoucnu, někdy snad na podzim. To nejdůležitější totiž je opravdu asi celá řada těch kosmetických věcí, a to jakým způsobem mít peníze na penze, to je až to poslední, co máme řešit. To poslední, co vlastně nás má zajímat, byť tedy na podzim to budou dva roky do voleb. To znamená, na nějakou opravdu důslednou reformu příliš mnoho času nezbude.

Já se tedy chci zeptat paní ministryně, jak bude na tyto výhrady, výtky, upozornění a podněty Evropské komise Ministerstvo pod jejím vedením reagovat. Protože ten zákon, který tady máme, a který teď projednáváme, ten žádné řešení pro opravdu financování toho systému nepřináší. Ten se týká pouze výdajů. A my jako TOP 09 přejeme našim důchodcům co nejvyšší možné penze s ohledem na to, aby na ně bylo i v budoucnu. Protože to je hezké, že teď si užijeme nějaký mejdan, ale za pár let ti lidé budou stále v důchodu a bude jich tam ještě víc. A budou tam i ti, kteří ještě dneska tedy v důchodu nejsou, pracují a platí odvody, platí daně. A jak to bude s jejich penzemi. Jak to bude s jejich důchody. To už se nedostává odpovědí.

My tady tento týden už mnohokrát - a vlastně hlavně v minulém týdnu, řešili, že nejsme schopni dofinancovat sociální služby, které velmi často právě se seniory souvisí. Senioři je potřebují využívat. Senioři jsou na nich velmi často závislí. A chybí v nich 2 miliardy korun. Do budoucna nám budou chybět desítky miliard korun na to, abychom byli schopni pokrýt penze. Co bude se sociálními službami v té době, kdy vzroste nárok na jejich potřebu, kdy bude mnohem víc jejich uživatelů? To je teď velká neznámá, protože zatím je velká neznámá i to, kde vezmeme teď, aktuálně v červnu 2019 peníze na dofinancování těchto služeb, tak natož, abychom se dívali do budoucna. Ale ta budoucnost jednou přijde. Přijde a bude nemilosrdná, pokud nezačneme něco dělat. Budoucnost se nemá řešit až v budoucnu, ale máme ji řešit dnes. Teď, když víme, že zatím tedy máme ještě nějaký ten čas. Ale je za pět minut dvanáct.

Vím, že paní ministryně to neslyší ráda, a zase bude mluvit o těch současných penzích. O tom, jak je potřeba přidávat těm současným penzistům. A já ji (?) říkám, opravdu přeji jim, aby byly penze co nejvyšší. Ale věřím tomu, že i oni si přejí, aby na penze bylo i v dalších letech, protože pokud máme věk dožití více než osmdesát let, tak je ten současný důchodce, kterému je pětašedesát, tady vysoce pravděpodobně, když vezmu průměrná čísla, ještě těch dalších deset, patnáct, možná mnohem více let, žít prostě bude. Takže i jeho se to bude týkat a jeho se dotýká to, co tady budeme řešit, či resp. jestli to vůbec budeme řešit.

Proto by mě zajímalo, jakým způsobem je zajištěna udržitelnost, jak koresponduje to zvyšování penzí, které je v plánu s rozpočtovým výhledem. A abychom se zase nedočkali v příštím roce toho, že tady budou dvě ministryně se hádat. Jedna bude říkat: Tady v tomto případě, dali jsme vyšší penze, tak na jiné věci, jako jsou sociální služby už nemáme, nedáme. A druhá bude říkat: Musíte dát, protože bez toho se nedá žít. Bez toho ti lidé nepřežijí. Tak jestli to tady nastane v tomto případě, tak si prosím pamatujme, že to je i díky tomu, že tady opravdu řešíme jenom jednotlivosti a neřešíme ten systém jako celek, ačkoliv nám to všichni odborníci doporučují a mají v tomto jednoznačně pravdu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



