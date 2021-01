Pekarová Adamová (TOP 09): I když donesete deset kyblíků růžové barvy, tak to na růžovou nepřetřete

reklama

Děkuji za slovo.

Ke všem třem předřečníkům, prostřednictvím předsedajícího, já bych chtěla uvést na pravou míru to, co se tady snažíte zase posunout a demagogicky říkat jinak, zejména pan poslanec Volný. Já jsem neříkala nic o tom, že ten amatérismus vztahuji právě na ta očkovací centra, na ty lékaře a zdravotní sestry, na všechny ty, kteří pak samotné očkování provádějí. Ten amatérismus předvedla tato vláda v tom systému, který spustila, v tom registračním systému.

A tady k panu Vondrákovi, prostřednictvím předsedajícího, vy jste určitě potvrdil, že každý takovýto systém se předtím otestuje, že probíhá vychytání všech těch chyb tak, aby nemohlo dojít například k tomu, že se tam dá zadat jedna osoba dvakrát se stejným rodným číslem nebo že se tam dá zadat termín, kdy ještě nemá projít člověk mladší osmdesáti let a podobné věci se prostě stávaly. To, že vy tady teď přesně předvádíte to, co jsem zmiňovala, že tu realitu odmítáte vnímat, já chápu, že je to pro vás je nepříjemné, je nepříjemné si občas přiznat to, že něco se nepovede, že jsou tady chyby, tak ale tu situaci nezlepší.

To, že dochází k tomu postupnému zlepšování toho systému třeba tak, aby tu esemesku zaslal těm lidem, to jsem také zmiňovala. Takže stačilo poslouchat to moje vystoupení a nikoliv si tam dosazovat to, co chcete slyšet, ale opravdu se z těch slov a z té reality, kterou prostě i když budete se snažit sebevíc a donesete si deset kyblíků růžové barvy, tak prostě na tu růžovou nepřetřete. Ti lidé to vidí, ti lidé to zažili na vlastní kůži, všichni ti, kteří chtěji v pátek zaregistrovat své příbuzné nebo dokonce sebe samé, pokud to právě ve svém věku zvládají, je obdivuji.

A ještě jednou velký obdiv všem těm, kteří jsou do těch očkovacích center zapojeni. Ale další věc. Některá z nich ještě v pátek vůbec na ten systém nebyla připojena. Vakcínu měli, ale nemohli lidi objednávat...

