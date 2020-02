Pekarová Adamová (TOP 09): Máme právo se ptát, zda vláda vnímá zájmy jedné firmy jako zájmy ČR

reklama

Vážené dámy, vážení pánové.

Já vás chci také požádat o zařazení nového bodu na program této schůze. Minulý týden, poměrně v tichosti, bez nějakého většího zájmu, vláda schválila žalobu na Evropskou komisi. Tento bod, který byl - teď už překryt prachem mnoha dalších událostí, které se dějí, ať už na Ministerstvu dopravy nebo pivní pěnou a ohledně debaty, jak vlastně účtujeme DPH, tak je ale velmi zásadní. A my bychom podle mě neměli dovolit to překrytí právě těmi novými událostmi.

Vláda sice tvrdí, že jí jde o princip - pan premiér Babiš, který nebyl v tu chvíli na hlasování, tak říká, že to není jeho záležitost, že to je otázka právníků. Nicméně my, jako Poslanecká sněmovna vůči vládě dle Ústavy článku 68, máme samozřejmě pravomoc kontrolní, resp. vláda je nám dle tohoto článku odpovědna, a my máme tedy právo se ptát na to, proč takto rozhodla, a zda skutečně vnímá jako zájmy České republiky, zájmy jedné firmy, jednoho holdingu - holdingu Agrofert, zda mezi těmito zájmy už dala rovnítko. Myslím si, že bychom měli tedy vést diskuzi nad takto závažnou věcí, a neměli bychom to přejít bez povšimnutí. Ten zásadní vzkaz, který jsme tímto dali svým partnerům v rámci Evropské unie, dala vláda. A my máme možnost se od něho jako Poslanecká sněmovna distancovat. Buď to můžeme tedy přeložit tak, že na byznys premiéra se sahat nemá - to si nenecháme jako Česká republika. Anebo se můžeme vyjádřit jako Poslanecká sněmovna k tomu, že se distancujeme, a že střet zájmů, který byl jasně konstatován u Andreje Babiše, nevnímáme jako věc, s níž souzníme.

Ministři za sociální demokraty už se vyjádřili v rámci toho hlasování. Ale my všichni ostatní, kteří nejsme členy vlády, a kteří jako Poslanecká sněmovna máme právo se ptát, tak bychom měli tímto vyjádřit své postoje. A vy se můžete samozřejmě v rámci té debaty pak také ministrů ptát na to, co je k takovému hlasování vedlo, a zda by tak hlasovali, i kdyby se týkala tato problematika jiné firmy, než přímo holdingu Agrofert. Asi si všichni nějak odpovídáme na tuto otázku. Ale mě by zajímala odpověď právě těch odpovědných. (V sále je trvalý hluk.) A proto se chci tedy -

Proto bych vás ráda požádala o zařazení nového bodu na schůzi, a to konkrétně na zítřejší den, zítra odpoledne jako první bod. A ten bod by měl název Postoj Poslanecké sněmovny k žalobě České republiky na Evropskou komisi ve věci dotací pro holding Agrofert. Věřím, že i vás zajímá celá řada věcí v souvislosti s touto žalobou a budete mít zájem se ptát poslanců z vládních stran, resp. zejména ministrů z vládních stran. A věřím tomu, že tedy nám záleží na tom mít i možnost se k tomu sami vyjádřit, a nikoliv mlčením tento postup vlády vlastně odsouhlasit.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



