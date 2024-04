Pekarová Adamová (TOP 09): Rozšíření rodiny unijních demokracií je naší strategickou nutností

reklama

Ve svém projevu paní předsedkyně mimo jiné vyzdvihla strategickou nutnost rozšíření Unie o další hodnotově spřízněné státy a ocenila součinnost ostatních evropských zákonodárců v české iniciativě na nákup munice pro bránící se Ukrajinu. Konference završila loňské předsednictví Španělska v Radě EU.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se spolu s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem zúčastnili dvoudenní mezinárodní Konference předsedů parlamentů zemí Evropské unie. Jedním z hlavních témat společného jednání byla pokračující ruská agresivní válka v Evropě.

„Je nám podsouváno, že ti, kteří podporují Ukrajinu, si na rozdíl od Kremlu nepřejí mír. Této lži bohužel věří mnoho obyvatel i politiků v Evropě i mimo ni. Je proto zásadní, abychom se shodli na tom, jak se věci skutečně mají: Putin, který válku rozpoutal, nenabízí mír, ale kapitulaci. Jediná cesta, jak míru dosáhnout, je další podpora Ukrajincům, a to zejména vojenská a ekonomická,“ uvedla v rámci hlavního vystoupení předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a dodala „Jsem potěšena, že se tolik zemí připojilo k České iniciativě na nákup munice pro ukrajinskou armádu.“

Dalšími diskutovanými tématy byl konflikt na Blízkém východě a problematika strategické autonomie EU. Ta v současnosti čelí novým bezpečnostním výzvám v podobě umělé inteligence a sociálních sítí.

„Pokud máme čelit hrozbám a zvládnout je, musíme si nejdříve říct, jak na tom jsme. Musíme si přiznat, v jaké situaci se nacházíme. Berme tuto konferenci jako budíček, pokud budeme nadále tak pomalí, jako jsme teď, pokud budeme tolik promýšlet, a tak málo konat, tak to nedopadne dobře. Protože ti ostatní, ti nedemokratičtí, ti totalitní, nás přepadnou a možná i přemůžou, a to by byla katastrofa nejen pro nás, ale zejména pro naše děti,“ zdůraznil předseda Senátu Miloš Vystrčil v rámci následné diskuse.

Čelní představitelé evropských zákonodárných sborů, které ve své domovině letos hostila předsedkyně Kongresu Španělského království Francina Armegnol, se v rámci konference zabývali také otázkou dalšího rozšiřování EU.

„Evropská perspektiva pro země západního Balkánu, jižního Kavkazu, Moldavsko a Ukrajinu již není ani tak věcí naší volby. Jsem přesvědčena, že se jedná o strategickou nutnost. I pro Českou republiku byl v 90. letech vstup do EU vzdáleným snem, kterému mnozí odmítali věřit. Letos si připomínáme 20 let od vstupu a naše země je plnohodnotným členem společenství a přispívá k jeho bezpečnosti a prosperitě. Věřím, že stejnou šanci dostanou i všechny další země, které o to upřímně stojí,“ uzavřela předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Konferenci tradičně hostí země, která ve druhé polovině předešlého roku předsedala Radě EU. Šlo tedy o formální završení parlamentního rozměru loňského španělského předsednictví.

