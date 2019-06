Peksa (Piráti): Evropská unie je pro nás domov, ne nepřítel

V poslední dnech se mi opakovaně objevily v e-mailové schránce dotazy a výzvy podporující zapojení Pirátů do nového konzervativního bloku pod vedením ODS proti Babišovi. Dovolím si odpovědět veřejně.

Do voleb nemá smysl jít „proti něčemu“, ať už je „něčím“ Babiš nebo cokoli jiného. Do voleb ze chodí „za něco“. To je ten problém. Je tisíc a jedna věc, kterými se od ODS a potenciálních spojenců v tom „za něco“ lišíme.

Evropská unie je pro nás domov, ne nepřítel. Ochrana osobních údajů není byrokratická šikana, ale legitimní právo občana na soukromí. Ochrana životního prostředí, boj proti suchu a klimatickým změnám pro nás nejsou sprostá slova. Všichni lidé si podle nás zaslouží rovné zacházení – bez ohledu na to, koho milují a jak to vidí mytická „tradiční rodina“. Daňové úniky velkých korporací nejsou projevem svobody, ale příčinou daňové šikany živnostníků. Děti mají mít právo začínat svůj dospělý život bez exekucí, ne mít právo se zadlužit. Sociální bydlení potřebujeme, má-li si naše společnost poradit se sociálním vyloučením.

Takto by se dalo pokračovat. Tyto věci jsou pro mě principální součástí mé vize budoucnosti a nechci je popřít ze strachu před tresně stíhaným oligarchou ve funkci premiéra. Porazit Babiše totiž nelze tím, co Babiše stvořilo.

Při rozhodování u Pirátů má slovo místopředsedy stejnou váhu jako kteréhokoliv jiného člena. Ale za sebe jasně říkám, že tudy cesta nevede. Jsme středová a liberální strana a v tom stylu bychom měli do voleb nastoupit. Nakolik budu moct vnitrostranickou debatu ovlivnit, tak moc se budu snažit, abychom se nestali béčkem konzervativců.

Jsem hodně rád za to, co řekl Ivan Bartos ve svém příspěvku. Odkaz vám dávám do komentářů. Stále #drzimekurz!

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



