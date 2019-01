Peksa (Piráti): Nemůžeme schvalovat koncentrační tábory a loupeže orgánů

Místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa a senátor Marek Hilšer se dohodli na společném postupu v přípravě zákona, který by měl omezit možnosti nákupu orgánů odebraných politickým vězňům v Číně i kdekoliv jinde ve světě.

„Posledních pár měsíců se v rámci týmu zabýváme orgánovou turistikou. Stručně řečeno jde o to, že si zajedete do zahraničí nechat voperovat orgán nějakého chudáka, který ho v lepším případě prodal, v horším mu ho sebrali. V tomhle byznysu hraje smutný prim Čína, která kupčí s orgány vězňů v doslova průmyslovém měřítku,” řekl k situaci Mikuláš Peksa.

„Je veřejným tajemstvím, že v Číně kvete obchod s orgány politických vězňů, na němž vydělávají exponenti komunistického režimu. Nemůžeme-li páchání těchto zločinů ovlivnit přímo, je naší morální povinností přijmout legislativu na potírání orgánové turistiky. Vystupujeme-li zásadně proti mezinárodnímu obchodu se zvířaty, nesmíme tolerovat obchod s lidskými orgány,” shrnul Marek Hilšer.

Cílem poslance Peksy a senátora Hilšera je mít do června 2019 připravené paragrafové znění zákona inspirující se například v kanadském zákonu S-240. Ten v současnosti prochází kanadským legislativním procesem a měl by zapovídat vstup do země osobám spojeným s obchodem s orgány. Na stole je i povinnost předložit certifikát o tom, že dané orgány získal příjemce od dobrovolného dárce. Dle Pirátů se jedná o principiální gesto: „Nemůžeme schvalovat koncentrační tábory a loupeže orgánů,” dodává Peksa.

autor: PV