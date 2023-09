Peštová (ANO): Občas by to chtělo vašeho zakladatele poslouchat

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Mně tedy je líto pana poslance Hase, prostřednictvím paní předsedající, že on jako člen ODS tady musí obhajovat konsolidační balíček, když oni byli ti, kteří říkali: nikdy nebudeme zvedat daně a nikdy na daně nesáhneme.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 7421 lidí

Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, teď asi tam máte velkou diskusi, ale kdybyste se podíval na vašeho - jak bych to řekla, vašeho zakladatele, vašeho chlebodárce, který vlastně založil ODS, pana bývalého exprezidenta Klause, tak on to popsal krásně, ten váš konsolidační balíček. Také vám tady můžu citovat různé, jak bych to řekla, hesla, která on pronesl, jako: jestli někdo přešlapoval na místě, tak to byla téměř 20 měsíců nynější vláda.

Další krásný proslov, co měl, cituji: polovičatý konsolidační balíček neudělal s letoškem skoro nic, a jestli udělá něco s příštím rokem, o tom můžeme snít. Jestli vláda nepochopí, že nemůže už pátý rok za sebou plánovat deficit státního rozpočtu kolem 300 miliard, tak tu žijeme mezi malými dětmi.

Takže ono by to občas chtělo vašeho zakladatele poslouchat a nejenom to, co jste nám tady četl. Já věřím tomu, že jste si dal tu práci a našel samozřejmě ty, kteří se snažili vyvrátit to, co pan Klaus řekl. Ale já ho ctím, i když tedy jsem ho dřív moc nemusela, protože po 89. roce jsme měli tu čest a trošičku byl arogantní, ale potom musím říct, že zraje jako víno a že čím je starší, tak tím ho ráda poslouchám. Nesouhlasím se vším, ale musím říct, že má dost pravdu.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Vám nevadí, že jste si na Hrad dosadili rozvědčíka? Peštová (ANO): Vy děláte všechno dobře, že? Jenom my si dovolujeme tady něco říkat Peštová (ANO): Když jste kandidovali, tak jste byli všichni spolu, že jo? Peštová (ANO): Dotaz na Rádio Jerevan - „Co je to měřit dvojím metrem?“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama