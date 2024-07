Peštová (ANO): Proč za mě má platit zaměstnavatel, když už platím já?

Děkuji za slovo, jenom taková rychlá faktická na pana poslance Jakoba, prostřednictvím vás. Víte, ono kdybyste aspoň zůstávaly ty kluby dohromady a nerozpadaly se tady pořád a nehrály si na to, kdy se sloučíte a nesloučíte, a neměly ta přednostní práva a nebraly si ty hodinové přestávky, protože najednou jako každý klub máte na dvě hodiny právo. Kdybyste byli spojení, tak byste měli dohromady na dvě hodiny, takže ono by to také vypadalo trošku úplně jinak.

Ale já bych se chtěla spíš vrátit k tomu, co jsem se tady ptala. Počítám s tím, že mi pan ministr odpoví, to znamená, ráda bych slyšela to dvojí zdanění. To znamená, jestliže mám jednu službu, tak proč za ni mám platit jako osoba a potom jako právnická osoba, to znamená můj zaměstnavatel. To je věc, která mě docela trápí.

Proč jste zrovna přistoupili na to, že to je od 25 zaměstnanců? To je další věc. A potom samozřejmě, jestli byste třeba našel vyjádření k tomu pozměňovacímu návrhu, co jsem tady říkala, co jsem tady podávala k té korespondenční volbě, protože už tenkrát jsem se zamyslela nad tím, když jsem tam hledala, jakým způsobem to uchopit, to znamená, opravdu proto jsem tam dávala ty možnosti, kterými se může prokázat - buď, že platí daň z nemovitostí, nebo sociální, zdravotní, důchodové, nebo tady má nějakou - nebo prostě by platil jinou daň. To znamená, ta jiná daň, je i toto, protože poplatek je podle daňového řádu daní. To znamená, že kdyby prokázal, že platí Českou televizi, tak vlastně splní tuto podmínku a může korespondenčně volit, to znamená tou nadstandardní metodou.

A potom další věc. Samozřejmě tím, že k tomu nebyla zpracována ta důvodová studie, respektive ne důvodová studie, ale studie dopadů, ta RIA, která by mi jasně řekla, o kom se vlastně bavíme, o kolika lidech se bavíme v tom zahraničí, protože my jsme tady házeli nějakých sto tisíc, dvě stě tisíc, půl milionu, někdo říká ještě víc, kolik by to bylo lidí, co bude volit korespondenčně, tak kdyby každý zaplatil ten poplatek, co tady budeme platit my, tak máme vystaráno a nemusíme mít nic řešit (Předsedající: Čas.) a nemusíme ani zvedat ty poplatky.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



