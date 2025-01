Peštová (ANO): Upozorňovali jsme, že bez uhlí to nepůjde

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Chci zareagovat na kolegu Kučeru, prostřednictvím vás. To není otázka vlády, která byla před touto vládou. Vím, že jste se potom z toho snažil nějakým způsobem vybruslit. V každém případě včera jsem tady načítala krásný bod Historie emisních povolenek - který samozřejmě nebyl přijat - kde jsem se snažila naše ctěné kolegy ministry poučit z toho, kdy to všechno začalo, že to byl rok 2005, kolik fází to mělo, co nám přinesl Fit for 55, jaká opatření.

Že jste si zvedli z té čtvrté fáze, která byla od roku 2021 do roku 2030, z těch 43 % snížení emisí oproti roku 2005 na 62 %. Takže vy jste se zavázali k ještě ambicióznějším cílům.

Samozřejmě pokud by byla rozprava otevřená a ten bod by byl přijat, tak bychom si tady osvětlili, že emisní povolenky původně měly dospět k těm 100 eurům až v roce 2030. Bohužel se nám pohybují kde ty emisní povolenky? Vím, že teď jsme trošičku klesly, takže se pohybujeme v průměru 53 až 67 euro za jednu tunu CO2, ale byli jsme skoro u 100 euro, nejen v roce 2030, ale za vaší vlády, a další a další věci.

Takže pokud chceme tady házet na někoho odpovědnost, tak ta odpovědnost padá úplně na všechny a namočili se tam všichni od roku 2005.

Vítám, že Ministerstvo průmyslu přišlo s tím, co jsme se i my tady snažili v minulém zákoně dát do pořádku. To znamená, i ty uhelné elektrárny, za které jsme sklidili velkou bídu. Věřím tomu, že teď už všichni budou rozumní a budou spolupracovat, protože náš ten záměr byl právě proto, že jsme upozorňovali na to, že bez toho uhlí to nepůjde.

