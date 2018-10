Petrtýl (ANO): Oprava mostů jenom v našem kraji by stála zhruba deset miliard

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové,

děkuji paní kolegyni Kovářové, že mě vyzvala k tomuto, když zmínila Středočeský kraj a stav jeho mostů. Já když jsem nastupoval do funkce, tak prvním bodem, který jsem si řekl, je, že se dají do pořádku mosty, protože jsem si ty mosty prohlédl nejenom ze shora, ale hlavně zespoda, a někdy ty pohledy byly skutečně tristní. Jenom pro vaši informaci, například Středočeský kraj má 1 844 mostů o celkové délce 26 kilometrů. A z těchto mostů v současné době máme zhruba 10 v havarijním stavu a postupně se na tom pracuje a snažíme se dávat tyto mosty do pořádku. Dělají se pravidelné kontroly, a to si myslím, že je to samé i na ŘSD. Dělají se pravidelné roční kontroly, jsou po delším cyklu nějaké kontroly a samozřejmě se dělají i kontroly, když dojde k nějaké události nenadálé. Například povodeň, havárie nebo podobně. A ve Středočeském kraji jsme nechali zpracovat pasportizaci mostů, takže přesně víme, v jakém stavu který most je. A ta oprava jenom v našem kraji těch mostů by byla zhruba v řádech deseti miliard.

Děkuji

Ing. František Petrtýl ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Ťok: Problém mostů se týká v podstatě celé Evropy Kovářová (STAN): Je potřeba, aby i veřejnost byla informována o skutečném stavu mostů Ministr Ťok: K současným 186 přibude dalších 13 vyjmutých kilometrů dálnic Ministr Ťok: Kanál Dunaj-Odra-Labe má šanci, studie potvrdila ekonomickou efektivitu projektu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV