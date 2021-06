Pikal (Piráti): Česká právní úprava držení zbraní je jedna z nejlepších

reklama

Děkuji za slovo. Já souhlasím prakticky se vším, co řekla paní poslankyně Černochová, nicméně si myslím, že přece jenom se jedná o novelu ústavy a jako taková by neměla projít bez nějakého podrobného rozebrání, a vzhledem ke krizové situaci, kterou jsme tady měli, se tomu, myslím, nedostalo dostatečné pozornosti v předchozím jednání, takže když jsem se dozvěděl, že ten návrh přichází a bude takhle zrychlen, což mě trochu mrzí vůči ostatním návrhům na změnu ústavy, které tam také čekají, také jsou dojednány, také jsou připraveny na nějaké posunutí dál, ale bohužel se k nim stále nemůžeme dostat, ale o tom tady nechci mluvit, tak jsem se zamyslel nad tím, přece jenom - ten návrh, jak já ho vidím, mně přijde, že lepíme to právo držet zbraň - právo, které tady všichni víme, že je u nás dobře ošetřeno, dobře zakotveno - k právu na život. A mně to přijde nevhodné. Takže navrhuji novelu resp. alternativní verzi, která představuje systematičtější řešení. Já vás zde seznámím s některými odůvodněními.

Jak již zde zaznělo, česká právní úprava držení zbraní je jedna z nejlepších. Přesto že dobře nastavuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi občanů, kteří si přejí nabývat a užívat zbraně, důležitou součástí této rovnováhy je důvěra mezi státem a občany. Stát vyžaduje splnění přísných podmínek a poté občanovi důvěřuje. Občan důvěřuje státu, že bude jeho práva chránit. Občan, pokud poruší ta pravidla, je přísně potrestán.

Tato novela má za cíl, že stát bude garantovat občanům, že jejich důvěru nezklame a bude jejich práva nadále chránit. Jedná se tedy o symbolický krok, který ale pro držitele zbraní je velmi důležitý. Aktuální textace novely by ale měla nejistý dopad, protože jak samotný text, tak jeho umístění v rámci zákona přináší jistou nejistotu v budoucích interpelacích. Proto navrhujeme pozměňovací návrh, který zachovává merit původního návrhu, pouze zdokonaluje nějaké včlenění do patřičného ústavního zákona. Přináší totiž možnost bránit veškerá práva, která jsou uvedena v Listině základních práv a svobod, nejen právo na život, tedy veškerá práva - to je poněkud nadnesené v tom zdůvodnění, které tady mám, ale veškerá základní práva.

Takže můj návrh by zněl, že bychom místo toho textu, který je navržen, do čl. 41 Listiny základních práv a svobod začlenili nový odst. 3, který by zněl: Právo bránit základní práva a svobody i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. - Čili vychází to velice silně z toho původního návrhu, ale zahrnuji do toho i další práva, která jsou pro nás, myslím, také důležitá, např. právo domovní svobody nebo třeba svobody pohybu tak, aby lidé, kterým třeba hrozí únos, ale nikoliv ublížení na zdraví, se mohli bránit přiměřeně zbraní. Samozřejmě zbraň je zde libovolná, nejedná se o palnou zbraň, ale i třeba o prkno s hřebíkem. Tak to tak nějak úvodem ode mě, ke svému návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pikal (Piráti): Chtěl bych ještě podotknout, že svět není Amerika Pikal (Piráti): Pokud budete lidem vykládat lži, tak někteří jim prostě uvěří Pikal (Piráti): Systém nezaručí větší poměrnost v zastoupení jednotlivých krajů Pikal (Piráti): Náš tlak na zachování přímého volebního práva byl úspěšný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.