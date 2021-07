Pikal (Piráti): Musíme jasně stanovit senátní obvody

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem hrozně rád, že se po dvou letech po tom, co byl tento ústavní zákon předložen a po roce, po tom, co se na něm našla všeobecná shoda, jak má vypadat, konečně dostal na projednávání. Já zkusím ty předchozí poněkud strohé zpravodajské zprávy shrnout. V zásadě se snažíme řešit to, že dlouhodobě nebyla spokojenost s tím, jak nám fungují senátní obvody, protože v některých obcích se prostě mohlo hlasovat každé dva roky, protože se tam často měnilo vymezení senátních obvodů, zatímco někde mohlo trvat i třeba osm nebo deset let, než se dostalo na voliče v dané obci, aby mohli hlasovat ve volbách do Senátu.

Takže byla snaha tomuto učinit přítrž. Ten původní návrh řekl, že zafixujeme senátní obvody tak, jak je nyní máme, po nějakém historickém a popravdě řečeno náhodném vývoji, kdy ty senátní obvody mnohdy netvoří žádné srozumitelné celky, které by k sobě měly nějak historicky nebo územně blízko, ale prostě nějakým postupným vývojem došly do toho současného stavu, a že tento tvar senátních obvodů zakotvíme v Ústavě jako trvalým vymezením a vyjmenováním veškerých obcí, což by se navíc tento seznam časem rozejít s realitou, protože pak by vznikaly nové obce, tak by nebyly uvedeny v tomto seznamu nebo by se mohlo stát, že se nějaké obce sloučí a přesunou a budou vlastně v jiném senátním obvodu, i když v tom ústavním zákoně by byly uvedeny někde jinde.

Tuto cestu se podařilo opustit, takže zůstaneme u toho stavu, který máme teď, kdy máme senátní obvody vymezené prostým zákonem, který je třeba občas měnit a je potřeba ho měnit tak, aby bylo dosaženo toho, že princip rovného volebního práva pro všechny občany v této zemi zůstane zachován, to znamená, že nebudou senátní obvody, kde je o třetinu více nebo méně voličů než v jiných senátních obvodech, to znamená, že by docházelo k zásadní nerovnosti hlasů. Nakonec byla shoda na tom, že tedy ty senátní obvody budeme přepočítávat zhruba jednou za dvanáct let. Po schválení tohoto ústavního zákona případně poběží tedy dvanáctiletá lhůta, ve které budou ty senátní obvody zafixované trvale tak, jak jsou. Po dvanácti letech, jestli tady ještě někteří z nás budou, se můžeme podívat na to, jak se ty demografické údaje v naší zemi posunuly a jak je potřeba upravit obvody tak, aby byla zachována rovnost hlasů pro všechny naše občany.

Já tuto změnu velice vítám. Vítám, že se nakonec dosáhlo této shody. Věřím, že bude schválená. Jsou tam podány i další pozměňovací návrhy, které nám jistě jednotliví autoři představí. A myslím, že všechny z nich jsou v zásadě dobré a potřebné. Děkuji.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



