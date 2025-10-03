Pipášová (Piráti): Umělá inteligence není náhradou psychoterapie

03.10.2025 18:02 | Tisková zpráva

Duševní zdraví mladých i dospělých je dnes naléhavým společenským tématem. Barbora Pipášová, kandidátka Pirátů v kraji Vysočina a psychoterapeutka, upozorňuje na nebezpečí přehnané důvěry v umělou inteligenci jako náhradu za skutečnou psychoterapeutickou péči. „Základní poradenství může AI poskytnout, ale za hranicí toho je chatbot obrovské riziko zejména pro zranitelné osoby,“ varuje Pipášová.

Pipášová (Piráti): Umělá inteligence není náhradou psychoterapie
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

AI totiž podle ní nemá lidskou empatii, která je v terapii klíčová, a komunikace s chatbotem je v zásadě odrazem uživatelovy vlastní řeči a myšlení. „Algoritmus nám říká, co si myslí, že chceme slyšet, a to může být nebezpečné. Například osoby se schizofrenií může chatbot ještě více utvrzovat v bludech či konspiračních teoriích,“ vysvětluje.

Tragickým příkladem nebezpečí AI je případ 76letého muže z USA, který uvěřil, že jeho online „partnerka“ je skutečná osoba, což vedlo k jeho smrti. Opomenout nelze ani případ, mladého kluka, který vedl s AI romantický vztah a zastřelil se, aby mohl být s ní. Podobné riziko představují i tzv. influenceři, kteří nejsou odborníky a jejichž rady mohou být povrchní nebo škodlivé, pokud mladí lidé odkládají návštěvu lékaře.

„Psychoterapie stojí na bezpečném vztahu mezi terapeutem a klientem, který nikdy nenahradí algoritmus. Je proto nezbytné, aby vedle AI a influencerů byla dostupná síť školních psychologů, odborných terapeutů a psychiatrů, kteří dokážou včas zachytit problémy a pomoci bezpečně,“ zdůrazňuje Pipášová.

Za největší problém také považuje, že společnost nechává rozvoj AI převážně v rukou velkých technologických firem, jejichž hlavním motivem je zisk, nikoliv bezpečí nebo skutečná pomoc uživatelům. To může vést k alarmujícím situacím – například interní pravidla firmy Meta povolovala i nevhodné interakce chatbotů s dětmi, včetně romantických konverzací a výroku o jejich těle jako "uměleckém díle". Teprve poté, co se na tyto pasáže upozornilo veřejně, byly některé sporné části revidovány.

Pipášová si přeje vést odbornou debatu o hranicích, etice a regulacích využívání AI v oblasti duševního zdraví. „Potřebujeme jasná pravidla, jak AI používat tak, aby lidem skutečně pomáhala, a ne aby je naopak ohrožovala. Základem by mělo být kritické vyhodnocování přínosů a rizik, důraz na transparentnost a kontrolu odborníků, ne pouze technologických firem. Společnost by měla zajistit, že nikdo – obzvláště mladí lidé či zranitelné osoby – nezůstane na vlastní nebezpečí odkázán jen na rady algoritmů bez možnosti bezpečné lidské pomoci. Duševní zdraví si zaslouží stejnou ochranu a zodpovědnost jako fyzické zdraví,“ uzavírá Pipášová.

Psali jsme:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Pipášová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Používáte umělou inteligenci k řešení osobních problémů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Ekonomický dopad vystoupení z EU

Dobrý den paní Konečná, když vyzýval k odchodu z EU Václav Klaus ml., dodal, že v důsledku tohoto kroku občané ČR o třetinu zchudnou. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vaclav-klaus-ml-vyzval-k-opusteni-evropske-unie-40002887 Asi si nemyslíte, že by pan Klaus ml. jako stoupenec opuštění EU v t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Vzhůru k volbám a výměně vlády

19:03 Dostál (Stačilo!): Vzhůru k volbám a výměně vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.