Piráti: Metropolitní plán startuje s nedostatečnou výškovou regulací

Prahou zveřejněný návrh nového územního plánu má podle Pirátů hned několik úskalí - jedním z nich je nedostatečná výšková regulace. To by se projevilo při výstavbě mrakodrapů i paneláků.

Metropolitní plán může od zítra veřejnost po dobu jednoho měsíce připomínkovat. Pravidla rozvoje by po zapracování připomínek měla od roku 2023 určovat budoucnost a veškerou výstavbu v hlavním městě na další desetiletí.

Na první pohled se může zdát, že nový územní plán obsahuje jednoznačně kladné změny. Poprvé například obsahuje výškové limity, které by měly zabránit výstavbě mrakodrapů na nevhodných místech. Chybějící výškové limity pro Prahu zapsanou na seznamu světového dědictví vadí už od 90. let organizaci UNESCO.

„Kvůli výstavbě mrakodrapů na Pankráci vyjádřilo UNESCO znepokojení už v roce 2007, kdy do města přijel ředitel Centra světového dědictví Francesco Bandarin. Plán ale podobným situacím nepředchází, spíše naopak. Pokud bychom při výstavbě nadále postupovali tak, jak si přeje hlavní architekt plánu pan Koucký, Praha bude pravděpodobně ze seznamu historických památek vyšrktnuta,“ vysvětluje Vít Šimral, místopředseda pražských Pirátů.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Výšková regulace má zjevné nedostatky i pro sídliště. Například hladina mezi 13. a 21. podlažím je regulována velmi nedostatečně, chybí zde jedna výšková hladina. Vzhledem k tomu, že třináctipodlažní panelové domy jsou na sídlištích velice časté, týká se tento problém řady lidí. To vidím i u nás na Praze 12, například na Kamýku,“ varuje Eva Tylová zastupitelka a pirátská kandidátka do Senátu za Prahu 12 a 16. „Místo kotelny by mohl obyvatelům před domem vyrůst nový jedenadvacetipodlažní dům, který nahradí nízkou zástavbu. Jak se mohou bránit? Je třeba, aby k Metropolitnímu plánu podali připomínku.“

Připomínkové řízení začíná dnes, 27. června, a potrvá měsíc. Eva Tylová plánuje během července, že s putovním stánkem objede sídliště na Praze 12 a bude lidi upozorňovat na problémy v jejich okolí, pomůže jim sepsat připomínky a pomůže s jejich předáním na magistrát.

„O Metropolitním plánu se bude veřejně jednat již 27. 6. od 9 do 18 hodin na Výstavišti v Holešovicích. Pro dotazy veřejnosti bude prostor v odpoledních hodinách. Přijďte vyjádřit svůj názor,“ zve spoluobčany Eva Tylová.

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Stav lesů a devastace půdy i vodních zdrojů jsou tikající bombou Piráti: Sedm dceřiných společnosti Agrofertu neoprávněně čerpalo finanční podporu Michálek (Piráti): Protikorupční vláda musí být bez Pocheho a bez Babiše Piráti: Díky našemu tlaku se rýsuje nový zákon o sociálním bydlení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV