Piráti: Návrh pravidel pěstování a využití konopí míří na vládu

Návrh novely zákona o návykových látkách legalizující pěstování a využití malého množství konopí k léčebným nebo rekreačním účelům pro samopěstitele míří k rukám Vlády ČR. Zákon, který po vzoru Kanady nastavuje spravedlivá a přehledná pravidla, dnes Piráti nahráli do legislativního systému a do 30 dní by se k němu měla vláda vyjádřit.

Návrh zákona podepsal celý poslanecký klub Pirátů a poslanci dalších pěti sněmovních stran, včetně vládního hnutí ANO a ČSSD. Do konečné podoby návrhu zákona se promítly také výsledky veřejné konzultace, jejíž výstupy jsou zveřejněny ZDE. „Veřejné konzultace se zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí. Všem bych chtěl moc poděkovat za podnětné otázky i připomínky. Dvě nejčastěji zmiňované námitky, tedy specifikace množství THC a možnost bezúplatného předání, jsme do zákona zapracovali. Náš návrh podpořilo celkem 40 poslanců,“ dodává poslanec Tomáš Vymazal.

Autor zákona a člen legislativní rady vlády František Korbel uvedl, že současný stav přináší zmatek: „Již od přijetí nového trestního zákoníku je pěstování do pěti rostlin konopí dekriminalizováno a je to jen přestupek, který se ani v praxi příliš neřeší. Bohužel soudní praxe je dnes pro tyto samopěstitele velice matoucí, neboť sice nestíhá pěstování, ale stíhá pak jakékoli další nakládání s rostlinou, jako například sušení, zpracování a užívání, byť by šlo stále jen o využívání oněch pět rostlin. Ale co více, jakékoli další využívání se nestíhá v mírnější sazbě pro konopí, ale v obecné sazbě pro výrobu v sazbě až 5 let, stejně jako tvrdé drogy. Pokud se to stane opakovaně, tak dokonce až 10 let, což je stejně jako spodní hranice trestného činu vraždy. V praxi to vede až k absurdní kriminalizaci nemocných či starých lidí a rekreačních uživatelů, ačkoli je nebezpečnost jejich jednání pro společnost mizivá.“

Odborník v oblasti veřejného zdraví a epidemiologie závislostí Viktor Mravčík doplnil náhled o vyčíslení nákladů na řešení drogové problematiky: „Společenské náklady na nelegální drogy jsou cca 15 miliard korun. Odhadem 2 mld. korun ročně by se ušetřily na prosazování práva, pokud by došlo k legalizaci konopí pro vlastní potřebu.“

