Piráti: Návrh státního rozpočtu není realistický, požadujeme jeho přepracování

Pro Piráty, kteří pro návrh nehlasovali ani ve vládě, je i v opozici v rozpočtu na příští rok prioritou dostupné bydlení, dostatečné financování adiktologických služeb, předškolní péče a školství a vzdělávání na všech úrovních, infrastruktura ve městech a obcích a veřejné služby. Na jednání Sněmovny navrhnou vrátit celý rozpočet k přepracování.

„Pro nás je důležité, aby byly dodržovány sliby občanům a programové prohlášení vlády. To se neděje a proto jsem ani na posledním jednání vlády, kde jsem byl ještě jako ministr, návrh rozpočtu nepodpořil. Za Piráty budeme požadovat, aby vláda rozpočet přepracovala a zohlednila priority, ke kterým se sama zavázala. Jde například o peníze na výstavbu dostupného bydlení, předškolní péči nebo dostatečné financování adiktologických služeb. Chybí také prostředky pro rozvoj infrastruktury ve městech a obcích, ze kterých se opravují a modernizují školy, místní komunikace a veřejné služby. Dále rozpočet v tuto chvíli nepokrývá zajištění pozic školních psychologů a sociálních pedagogů, nejsou také kryty výdaje na nepedagogické pracovníky, tedy školníky, kuchařky a další obslužný personál, bez kterého se školy zkrátka a dobře neobejdou. V návrhu není ani dostatečný objem finančních prostředků pro vysoké školy, kterým za poslední roky výrazně narostl vnitřní dluh. Česko potřebuje rozpočet, který skutečně reflektuje potřeby lidí, přinese dlouhodobou udržitelnost a bude realistický. Tento takový není,“ uvedl předseda Pirátů a poslanec Ivan Bartoš.

Na včerejší tiskové konferenci Pirátů v Poslanecké sněmovně vystoupil také Lukáš Wagenknecht, ekonom, bývalý náměstek ministra financí a auditor.

„Podle názoru Národní rozpočtové rady a dalších nezávislých expertů obsahuje návrh rozpočtu zásadní číselné nedostatky a chyby jak na příjmové, tak na výdajové stránce. Podle nás jde o Potěmkinovu vesnici, která se tváří jako konsolidační rozpočet. Konkrétně mohu vypíchnout například podhodnocené dotace na obnovitelné zdroje nebo nadhodnocené příjmy v oblasti emisních povolenek. Je tam toho ale více. Úhrnně jde o částku 50 miliard korun, která tato čísla deficitu zkresluje. My za Piráty navrhneme tento zákon vrátit k přepracování tak, aby pan ministr financí našel dodatečné úspory nebo aby schodek, který navrhuje, odpovídal skutečnosti,“ okomentoval návrh Wagenknecht s tím, že rozpočet musí být podle Pirátů založený na skutečných číslech.

„Co nelze spočítat, nelze řídit. Pan ministr by měl přiznat, že navrhuje reálný schodek 290 miliard korun. Není to poprvé, kdy se spletl o 50 miliard. Nedávno Eurostat konstatoval, že státní závěrečný účet za rok 2023 obsahoval zkreslení v obdobné částce. Chyby by se neměly opakovat, i proto, že právě ODS, ANO a SPD zrušením superhrubé mzdy zapříčinily výpadek veřejných financí ve výši 100 miliard,“ dodal.

„Současný návrh neodpovídá slibům vlády o tom, že budeme podporovat vzdělání, že budeme garantovat peníze učitelům ve výši 130 % průměrné mzdy, že bude seškrtána dotační ekonomika, kde se dají peníze na skutečné potřeby lidí vzít. Zde existuje celá řada věcí, o kterých víme, že to jsou nesmyslné dotace v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, které se tváří jako inovace, ale ve skutečnosti jsou to jenom dotace firmám, toastové linky, Tesly pro podnikatele, peníze na opravu druhého či třetího domu. Dále dotace do starého průmyslu a do spaloven, na které tito podnikatelé a velcí ekonomičtí hráči dostávají 50 % financí, ale slouží to celé jenom k navyšování zisků oligarchů, to my určitě takto nepodpoříme,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Je zvláštní, že oblasti, které mají přímý dopad na kvalitu života lidí a které se státu vrátí, v rozpočtu chybí. Získat by se přitom daly – stačilo by přesměrovat dotační ekonomiku nebo přistoupit k racionální regulaci konopí, což lidovci urputně blokují. Na druhé straně pro dětské skupiny, které mají být důležitou součást prorodinné politiky a jsou nezbytné pro zvýšení dostupnosti předškolní péče, peníze chybí. Pro řadu rodičů je to přitom jediná možnost, jak být třeba na částečný úvazek v kontaktu s vlastní profesí, navíc to, že budou mít možnost chodit do práce, přinese peníze zpátky do státního rozpočtu skrze daně a další odvody,“ navázala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová a dodala, že to není jediný důležitý problém, který na přístupu současné vlády vidí.

„Pak tu jsou sociální služby, kde kvůli návrhu rozpočtu reálně hrozí ztráta miliard korun z Národního plánu obnovy, tedy z Evropské unie, a to kvůli nesplnění milníku, který by nám jejich čerpání umožnil. Jde přitom o rozvoj služeb péče o lidi, kteří mají zdravotní potíže, potřebují pomoc a jde kupříkladu o to, aby mohli zůstat doma, když chtějí. Věnuji se tomu již dlouho, vím, že ta péče je opravdu náročná a my teď úplně zbytečně diletantským způsobem přijdeme o peníze i na její zajištění a potřebnou podporu. To je opravdu šílené,“ uzavřela Richterová.