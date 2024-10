Piráti: Nemocnost, spjatá s povoláním, je u náročných pozic prokázaná

Dovedete si představit dělníka po šedesátce v těžkém průmyslu, jak se mu prodlužuje odchod do důchodu? Nebo po desítkách let, strávených ve stavebnictví? V těžbě? U těchto fyzicky náročných pozic jsme hledali řešení. Nárok na předčasný důchod bez krácení. Jenže ouha, podle ODS a TOP 09 by se na tyto profese neměl vztahovat předčasný odchod do důchodu.

Piráti byli těmi, kdo ještě ve vládě zastupovali i tu část lidí, kteří navyšování nezvládnou. Prosazovali jsme možnost skrz vymezení “náročných pozic” odejít v určitých náročných pracích dříve do důchodu. A to bez jeho snížení. Ale ODS a TOP 09 prosazuje zúžení tohoto okruhu na asi pouhých čtrnáct tisíc lidí.

A nevíme proč. Původní návrh, který prošel vládou, považujeme za přiměřený. Návrh od ODS za nespravedlivě přísný a ignorující zdravotní stav řady lidí. Nemocnost, spjatá s povoláním, je totiž u náročných pozic prokázaná. Zúžení naopak odůvodnění nemá.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky