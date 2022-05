Piráti: Odvaha dělat, co je správné

Piráti dnes oficiálně zahájili kampaň do podzimních komunálních voleb s heslem „Odvaha dělat, co je správné”. Kandidáty na primátory a primátorky i s jejich prioritami představili na tiskové konferenci v pražských Riegrových sadech. Stejně tak zásadní témata z jejich celostátního programu.

Piráti se chtějí zaměřit na otevřené a moderní radnice, zapojení občanů do rozhodování, dostupné a kvalitní bydlení i zdravotní péči, pestrou nabídku sociálních služeb, ochranu životního prostředí nebo lepší dopravní dostupnost v obcích.

„Piráti se dnes úspěšně podílí na vedení tří největších českých měst. V Praze máme primátora Zdeňka Hřiba, který dokázal město nejen provést dvěma velkými krizemi, ale i nastartovat jeho rekordní rozvoj. To všechno s čistým štítem. Daří se nám zlepšovat život i v dalších městech a obcích po celé zemi. Všichni naši komunální politici odvedli obrovský kus práce, ale ještě větší kus práce máme před sebou,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který akci k zahájení kampaně moderoval společně s 2. místopředsedkyní strany Hanou Hajnovou.

„Do podzimních voleb jdeme s heslem „Odvaha dělat, co je správné”. Tímhle mottem se už 13 let - na všech úrovních politiky - řídíme a vždycky řídit budeme. Nedáváme prázdné sliby. Ale prostě jdeme a děláme, co je opravdu potřeba, aby věci fungovaly a lidem se lépe a o něco lehčeji žilo,“ doplnil Bartoš.

„Jsem ráda, že se nám po celé zemi - od největších měst po ty nejmenší obce - povedlo vybrat opravdu kvalitní kandidáty, kteří za sebou mají reálné výsledky práce i jasnou vizi, jak na ně navázat. A kteří mají odvahu dělat, co je správné. Věřím, že to voliči ocení,“ popsala i Hana Hajnová.

Následně se představili pirátští kandidáti a kandidátky na primátory a primátorky. Popsali své vize, s nimiž jdou do voleb a čeho by si přáli ve svých městech dosáhnout.

„Díky důvěře Pražanů jsme mohli naše město 4 roky vést a měnit jej k lepšímu a také provést jej dvěma bezprecedentními krizemi. Praha za naší vlády prochází rekordním rozvojem. Zahájili jsme stavbu metra D, stavíme nové byty a prodlužují se rekordním tempem tramvajové trati. Otevřeli jsme rekordní množství nových P+R parkovišť. Za našich předchůdců mosty chátraly a padaly, my máme odvahu jít do velkých rekonstrukcí, bez kterých by spadly další. Pracovat pro Pražany je naše radost. Věřím, že voliči naši práci pro Pražany ocení a vloží v nás důvěru i do dalšího volebního období,” uvedl Zdeněk Hřib, který obhajuje pozici primátora Prahy s tím, že pražskou část kampaně zahájí v úterý 31. května od 13:00 v Café Vítkov.

Své priority popsal i lídr pirátské kandidátky v Kladně Roman Hájek: „Kladno je městem nedostupného bydlení, zhoršující se kvality života a arogantní radnice v čele s populistickým primátorem. Je to město netransparentní, zadlužené, potýkající se s roky neřešenými sociálními problémy. Město, které potřebuje opravit. Proto jsme pro naši koalici Pirátů a Starostů zvolili název Opravíme Kladno. Máme plán, jak zvládnout vleklé potíže, zpříjemnit každodenní život a změnit naši pověst pražské noclehárny, a také opravíme stav sídlišť, bezpečnost a nepořádek v ulicích.”

Kandidátka na primátorku Českých Budějovic Zuzana Kudláčková se zaměří na dostupné bydlení, otevřenost, rozvoj s ohledem na potřeby občanů a s důrazem na životní prostředí: „Chceme reformovat samosprávu a na rozdíl od současného vedení otevřeně informovat o našich krocích, ptát se na názor obyvatel a umožnit jim podílet se na politice, směřování rozvoje a využití veřejných peněz.”

Kandidát na primátora Plzně Pavel Bosák chce, aby se město stalo moderní metropolí a skončila vláda kmotrů: „Tyto volby budou referendem o vlivu kmotrů na naše město. My nebudeme prodávat pozemky na předražené developerské projekty. Naopak, chceme rozjet masivní výstavbu nájemního bydlení. Já vidím moderní metropoli, kde vás úřad obslouží přes internet. Kde vznikají světové, nadčasové stavby, citlivé k okolnímu prostředí. Místo, kam se budou chtít stěhovat inovativní firmy. Svobodné město bez zbytečných zákazů, kde nás bude fakt bavit žít a vychovávat děti.”

O post primátora města Brna, kde jsou Piráti ve vedení již 8 let, se uchází Marek Lahoda: „Do Brna jsme přinesli například participativní rozpočet, transparentnost při nakládání s městským majetkem, přidělování dotací v kultuře i zadávání veřejných zakázek, digitalizaci jak městského úřadu a jeho spletitých procesů, tak jednání volených orgánů města. Brno má však stále řadu problémů a nedostatků, především v oblasti dopravy a dostupnosti bydlení. A my máme odvahu tyto problémy řešit.”

Eva Nováková jako jednička za Piráty na kandidátce uskupení Piráti a Fórum Jihlava bude v Jihlavě bojovat za opravu městských bytů, výstavbu nového bydlení a zatraktivnění centra města. „Jihlava se za poslední 4 roky neuvěřitelně posunula. Jsem pyšná, že se tak stalo i díky našim zastupitelkám a zastupitelům. Podařilo se nám třeba vyřešit nekonečný soudní spor o vodohospodářskou infrastrukturu. Stříháme metr od spuštění portálu občana, což bude opravdu zásadní změna ve vyřizování věcí na radnici. Konečně budeme moci z obýváku vyřešit všechno, kvůli čemu jsme dřív museli běhat na úřad.”

Na primátorku Ostravy kandiduje současná náměstkyně primátora pro školství a kulturu Andrea Hoffmannová: „Ostrava, Brno i Praha v uplynulých 4 letech dokázaly, že Piráti svěřené úkoly na radnicích nejen zvládnou, ale že dokáží dát městům úplně nový drajv. Když budeme mluvit o Ostravě, byli to Piráti, kdo pozvedli místní školství, protože kvalitní vzdělání rozhodne o úspěšné budoucnosti našeho města. Byli jsme to my, kdo v centru Ostravy začal lépe hospodařit s městským majetkem a kdo začal vysazovat luční trávníky a skutečně se starat o zeleň. A ve všech městských obvodech, kde máme zastoupení, najednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizela korupce.”

Koaliční uskupení Pro! Ústí bude v Ústí nad Labem za Piráty zastupovat v boji na radnici Lukáš Blažej: „Hodláme konečně začít napravovat škody způsobené desítkami let klientelismu, korupce a nezájmu. Začneme nápravou základních věcí, které ve městě nefungují: úklid a údržba veřejného prostoru, opravy chodníků a silnic, péče o zeleň, bezpečnost. Budeme ale řešit i dlouhodobé problémy: začneme budovat městský bytový fond, poskytovat pomoc lidem se sociálními problémy a připravovat město na dopady změny klimatu.”

Pirátskou kandidátkou na primátorku Přerova je Lenka Jüngling. Přerov podle ní potřebuje změnu a nové moderní myšlenky pro řešení aktuálních problémů města: „Naše město se vede bez vize, bez strategie, a hlavně bez srdce. Trápí nás nedořešená dopravní situace, nedostatek bytů pro rodiny a vylidněné centrum města. Chybí kvalitnější pracovní příležitosti a rozmanitější kulturní vyžití. Jsem připravena dát Přerovu potřebnou péči a slibuji, že jej budu řídit s čistým štítem. To znamená, že se ty změny doopravdy stanou a nebude z toho jenom malá nebo velká domů. Jdeme místo stavění vzdušných zámků řešit problémy, které Přerováky skutečně trápí. Přerov má na to být zase místem, kde lidé budou chtít žít.”

Pavel Vrbický kandiduje na primátora Hradce Králové. Jeho vizí je město, které může být nejen hrdé na svou minulost, ale zároveň se rozvíjí v moderní evropskou metropoli. „Chci vám vyprávět o tom, jak jsme konečně dokázali připravit stěžejní infrastrukturu pro další rozvoj Hradce Králové. Jak jsme nastartovali rozvoj moderního evropského města. Města, kam vás s pýchou a rád pozvu, kde se pohodlně projdeme pěšky, projedeme na kole nebo na kánoi a užijeme si spoustu zábavy.“

Ivana Böhmová připravila pro Pardubice plán 42 projektů, jehož ambicí je udělat z Pardubic nejlepší místo pro život v ČR: „Dostupné bydlení, školy a školky. Život kolem řek a zeleň v ulicích. Doprava, v níž má každý své místo, kde se chodci i cyklisté cítí bezpečně a všichni se pohodlně dostanou, kam potřebují. Chytré město, ve kterém rádi trávíte čas, s bohatou kulturou, plné památek i moderní architektury. Máme příležitost udělat z Pardubic živé a krásné město, kde prostě chceš bydlet a žít!“

Jiří Robenek chce ze Zlína udělat moderní město, které pulzuje životem, ale neztrácí své vazby na slavné rodáky: „Na rodinu Baťů se u nás vzpomíná téměř při každé příležitosti, žijeme v kulisách jejich historické slávy, ty nám však prosperující budoucnost nezajistí. Chceme město, které díky investicím do startovacích bytů zvrátí dvacetileté vylidňování. Město, které dokáže absolventům naší univerzity nabídnout nejen bydlení, ale především i uplatnění. Město, které nebude na špici v ceně nájmů a zároveň na posledních příčkách ve výši průměrné výplaty. Město, které v rámci svých možností dokáže pomoci ohroženým občanům. Město, které má odvahu dělat, co je správné.“

Barbora Hradečná z Karlových Varů upozorňuje na to, že vedení města je stále neochotné v informování svých občanů. To hodlá změnit a udělat z lázeňského města místo, které bude znovu atraktivní pro běžný život: „Čtvrtým rokem přinášíme spoluobčanům informace o tom, co vedení města chystá a upozorňujeme na špatné hospodaření. Chceme zastavit rozprodávání městského majetku. Dohlédli jsme na to, aby příspěvkové organizace města řídili odborníci bez politického klíče. Chci Karlovy Vary jako moderní, sebevědomé a udržitelné lázeňské město, ve kterém se dá žít. Ve kterém mohou žít mladí lidé. Chceme Karlovým Varům vrátit jeho prestiž a slávu.“

Jan Hruška bude v Liberci usilovat o zásadní změny v oblasti bydlení a dopravy: „Chceme kvalitní MHD a zkrocení dopravy. Liberec musí řešit i dostupnost bydlení, proto budeme podporovat výstavbu nových obecních bytů. Vytipujeme nevyužité městské pozemky a poskytneme je pro projekty spolkového bydlení. Jako budoucí otec, bych si osobně přál, aby se Liberec stal moderní a sebevědomou metropolí, ve které je radost žít a vychovávat děti.“

