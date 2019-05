Piráti: Zákon o právu na digitální službu prošel ve Sněmovně prvním čtením

Sněmovna včera v prvním čtení schválila návrh zákona o právu na digitální služby, který má občanům garantovat právo do pěti let od schválení požadovat od státu veškerou komunikaci elektronicky.

Návrh, který vznikal téměř rok pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedeném předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, zapadá do celkové vládní koncepce Digitální Česko a je pod ním podepsáno 137 poslanců. Na přípravě zákona se podíleli experti všech politických stran, zástupci ICT Unie i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Návrh zákona podpořili také ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš.

„Chci poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto naprosto zásadního zákona pro digitalizaci Česka podíleli. Je to začátek velké změny, která nás čeká a bude vyžadovat ještě hodně práce – od další potřebné legislativy, přes její uvádění v praxi až po nastavování spolupráce s dodavateli. Věřím ale, že ten široký konsenzus, který tu máme, nám hodně pomůže. Od zákona si slibuji usnadnění každodenního života občanů, méně byrokratické zátěže, posun blíže k digitálnímu státu,“ uvedl předseda Pirátů Bartoš.

„Zákon garantuje každému, kdo o to bude mít zájem, možnost komunikovat se státem elektronicky a řešit své věci přes internet. Navíc je zde zaručeno, že stát nebude opakovaně požadovat informace, které již jednou získal. Nejedná se však o něco, co by mělo být pro občany povinností. Pokud někdo nebude chtít tuto službu využívat, může s úřady nadále komunikovat tak, jak je zvyklý,“ dodal poslanec a předseda Podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

Bartoš na plénu Sněmovny také upozornil na historické problémy IT zakázek a řešení: „Až zákon projde a budeme konečně digitalizovat po vzoru Estonska nebo Anglie. Je důležité, abychom to udělali pořádně, transparentně a za odpovídající náklady. To, že IT ve státní správě bylo doposud černou dírou na finance, řešení byla předražená a nepřívětivá a stát platil miliardy navíc za pouhou údržbu či licence, se nesmí opakovat. S Piráty i odbornou veřejností na to dohlédneme.“

