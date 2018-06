Piráti: eNeschopenka je zastavená účelově

Fungovat přitom měla už od 1. ledna 2019. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová však má k projektu celou řadu výtek, v mnoha případech však mlží anebo uvádí nepravdy. Piráti Němcovou v záležitosti již dříve interpelovali, ministryně však otázky nedokázala kompetentně zodpovědět, detailní vyjádření je zveřejněno zde. Dnes se nad eNeschopenkou schází premier Andrej Babiš a ministryně Němcová s vedením České správy sociálního zabezpečení.

„Dvě podstatné analýzy, které měly podepřít zavedení eNeschopenky do praxe, účelově zastavilo současné vedení ministerstva. Tím paralyzovalo přípravný harmonogram a práce se začala hroutit na mnoha úrovních. Paradoxně řada problémů, které ministryně v demisi Němcová projektu vytýká, vzniklo právě obstrukcemi jejích náměstků. Je to tedy buďto účelovka anebo nekompetentní managment,“ komentuje situaci pirátský předseda Podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík.

„Ministryně se soustředila na personální změny, které ohrozily pokračování projektu, a ne na naplnění harmonogramu. Z resortu navíc nyní odchází. Proč podkopává dlouhodobé projekty, u jejichž zrodu nestála? Proč se obklopila lidmi, kteří tento projekt pohřbili? Tím, kdo ve finále na situaci doplatí, jsou občané České republiky. Fungující eNeschopenka naplánovaná na 1.1.2019 jako dobrovolný prvek mohla prospět zaměstnancům i lékařům,“ dodává pirátská místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová.

