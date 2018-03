Piráti připravili propracovaný nominační zákon, který konečně omezí tzv. trafiky

Piráti chtějí zprůhlednit proces výběru adeptů do správních a kontrolních orgánů státních či polostátních firem. Připravili proto návrh nominačního zákona, který omezí tzv. trafiky.

Měl by také přinést větší transparentnost do výběrových řízení, aby se do pozic dostali pouze odborníci. V půlce ledna Piráti předložili pracovní verzi zákona k připomínkování veřejnosti a návrh konzultovali i s odborníky včetně Rekonstrukce státu. Včera však překvapivě několik poslanců z hnutí ANO představilo svůj návrh nominačního zákona, který je oproti pirátskému materiálu nedotažený. Jedná se navíc o zcela totožný návrh, který poslanci ANO předložili v minulém funkčním období Sněmovny.

„Návrh nominačního zákona poslanců ANO byl předložen přesně v den, kdy Piráti avizovali, že předloží vlastní návrh. Ten měl být původně představen na včerejším jednání protikorupční skupiny, toto jednání však bylo zrušeno, proto ho Piráti představili veřejnosti na svých internetových stránkách. Nerozumím tomu, proč nyní ANO přišlo s nedotaženým staronovým návrhem. Navíc, když ještě před pár dny potřebu zákona ANO odmítalo. Lze jen spekulovat, jaké populistické kroky k tomuto kroku premiéra vedly,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda Bartoš dnes potřebu nominačního zákona zdůraznil i na mimořádné schůzi Sněmovny v souvislosti s nevysvětlenými personálními změnami, které vláda v demisi bez zdůvodnění realizuje. Pro tento návrh budou Piráti dále hledat širší podporu, neboť narychlo předložený návrh 11 poslanců ANO neprošel ani vládním kolečkem a lze ho označit za nedopracovaný.

Nominační zákon je součástí programových priorit Pirátské strany. Konkrétně se jedná o záměr ukončit praxi politických trafik a zavést otevřená výběrová řízení. „Kandidáty na vybrané posty schvaluje v současné době Výbor pro personální nominace. Ten je však nyní pod politickou kontrolou vlády v demisi a ta s jeho pomocí provádí kontroverzní personální čistky. Piráti požadují, aby v tomto výboru zasedli nezávislí odborníci a rozhodnutí výboru pak bylo závazné,“ vysvětluje pirátský poslanec Tomáš Martínek.

Současná podoba výboru je nevyhovující. V únoru v něm totiž proběhly politicky motivované personální změny a tříčlenný výbor se dostal zcela pod kontrolu ANO, když v něm zůstala zástupkyně ANO Yvona Charouzdová. K ní byl dosazen Radek Augustin, šéf Úřadu vlády dosazený premiérem Babišem, a bývalý ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš, doporučený současným ministrem Richardem Brabcem. Návrh Pirátů počítá s pěti členy výboru, kteří budou k vykonávání této činnosti odborně způsobilí a nebude je možné odvolat vládou bez důvěry v rámci politických čistek.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Tomáš Martínek Piráti

Náš FB: https://www.facebook.com/piraticl

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Šest lží Tomáše Sokola k novele daňového řádu Piráti varují: Bez podpory start-upů Česko zůstane montovnou Michálek (Piráti): Občané mají právo vědět, jak hospodaří státní orgány Piráti opět nasadí do volby o post předsedy komise pro kontrolu GIBS Mikuláše Ferjenčíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV