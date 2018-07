Piráti v Karlových Varech přicházejí s lepší „varyantou“

To zní „Známe lepší Varyantu!“. Jak podotkl lídr Jindřich Čermák, nejedná se o hrubku: „Naše heslo, které je jednoduchou slovní hříčku ukazuje, že celou kampaň hodláme vést s nadhledem.“

Pirátská strana poprvé v Karlových Varech kandiduje samostatně. Před čtyřmi lety strana kandidovala jako součást předvolební koalice s Hnutím O co jim jde?!, která ve volbách uspěla. Letos představí plnou kandidátku, která čítá 35 jmen, z čehož jsou plných 40 % ženy. Ty nejsou jen doplňkem na kandidátce, ale také důležitou součástí první desítky.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

První desítka:

Jméno, příjmení Věk Povolání Část obce 1. Mgr. Jindřich Čermák 35 politický analytik, koordinátor komunikace o EU Úřadu vlády ČR Karlovy Vary 2. Bc. Barbora Hradečná 33 finanční poradce v?neziskové organizaci, freelancer Stará Role 3. Ing. Pavel Sušanin 34 projektant Karlovy Vary 4. Daniela Bílá 48 obchodní referentka, aktivistka, alchymistka Drahovice 5. Ing. Josef Janů 49 krajský radní, autorizovaný stavební inženýr, mládežnický trenér míčových sportů Tuhnice 6. JUDr. Renata Kozáková 56 zastupitelka, ředitelka kanceláře krajského ředitele HZS Karlovarského kraje Stará Role 7. Ing. Bohdan Vaněk M.A. 44 ekonomický analytik a manažer rozvojových projektů Rybáře 8. Bc. Jana Jandová, DiS. 64 předsedkyně spolku Tašovice 9. Ing. Martin Hovorka 44 autorizovaný stavební inženýr Karlovy Vary 10. Libor Huml 36 svobodný člověk Rybáře

Piráti rovněž představili pět základních programových okruhů. Jejich pojmenování zároveň odkazuje na Pirátské priority:

Zapojení občanů a informovanost města – garant Jindřich Čermák

Zjednodušení života – garant Barbora Hradečná

Lepší správa města – garant Josef Janů

Rozvoj komunity – garant Daniela Bílá

Tvář města – garant Pavel Sušanin

„Každý okruh je pro nás velmi důležitý jednotlivě na sebe navazují. Jsme přesvědčeni, že pokud se jednotlivé obsahy podaří realizovat, posunou se Karlovy Vary mentálně do 21. století a snad se také zastaví tragický propad obyvatel v našem městě,“ doplnil Čermák.

Na předvolební kampaň mají karlovarští Piráti vyčleněno zhruba 250.000 korun a jedná se o peníze ze stranického rozpočtu. „Nejsme závislí na žádných podnikatelských strukturách a také si kandidáti žádná místa kupovat nemusí,“ dodává s úsměvem lídr Jindřich Čermák. S Piráty se nejčastěji voliči setkají v ulicích, neboť plánují velmi intenzivní kontaktní kampaň.

Co se týče volebního úspěchu, ten by pro Piráty bylo umístění na stupních vítězů a následná aktivní účast na vedení města. Dopředu vylučují spolupráci jen s SPD, KSČM a dalšími extremistickými uskupeními.

Psali jsme: Piráti vítají návrh směrnice, která omezí plasty. Nejlepší je odpad, který nevznikne Průzkum STEM/MARK: Piráti v červnu ztratili, stále ale patří mezi favority voleb v Praze Piráti začali sbírat podpisy pod petici za online petice Pirátům se podařilo zastavit nevýhodné pronájmy, Praha 1 nepřijde o desítky milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV