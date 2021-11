Piráti v Karlových Varech si zvolili lídra do komunálních voleb 2022

reklama

„My jsme ti, kteří spatřují v současném nastavení systému chybu. My jsme ti, kteří mají a musí usilovat o změnu. Pokud toužíme po změně, budeme muset udělat věci, které jsme možná ještě nikdy nedělali. Je v pořádku mít obavy. My jsme nositeli změny. Je tedy na nás, abychom se chopili odpovědnosti a přebrali iniciativu. Nikdo jiný to neudělá," uvedla ve své kandidátské řeči Barbora Hradečná.

Hradečná také apelovala na návrat k pirátské značce a jejich původním tématům. „Hrajeme s kartami, které držíme v ruce, ovšem včetně trumfů. Těmi jsou návrat k pirátské značce a našim základním tématům, rebelská kampaň a guerilla marketing - tohle všechno už umíme a to je to co nám sedí. Nezkoušejme se cpát do jiných škatulek," dodala.

„Členská základna dala Barboře Hradečné velmi silný mandát. Jsem přesvědčena, že Bára má všechny předpoklady pro to, aby Piráti v Karlových Varech dosáhli v blížících se volbách co nejlepšího výsledku," řekla předsedkyně karlovarských Pirátů Daniela Bílá.

Volba lídra a čela kandidátky neuzavírá možné předvolební koalice. “Předem neodmítáme možnou spolupráci s kolegy z jiných stran a hnutí. Touto volbou si stanovujeme preferované kandidáty,” doplnila Bílá.

Současný předseda zastupitelského klubu Pirátů v Karlových Varech Jindřich Čermák je z lídryně nadšený: “Kolegyně Hradečná odvádí tři roky pečlivou a výtečnou opoziční práci. Získala nezbytné zkušenosti a vhled do fungování města a je plně připravena na primátorský post.”

Čermák také sdělil, proč na lídra nekandidoval: “Je potřeba, aby se lídr věnoval kampani na 100 %, což bych při řízení krajského školství nedokázal. Rád se budu ucházet o pozici na čele kandidátky a dál pokračovat v zastupitelské práci.”

