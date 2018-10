Podroužek (TOP 09): Jak zrekonstruovat Slavii, díl tři sta padesátý osmý...

Těžko napsat, co se vedení města za poslední funkční období povedlo. Vyzdvihnout asi lze jen to, že opravdu umí psát kvalitní neverending story na téma "další osud Slávie". A tak mě po všech těch peripetiích napadá, má onen spolkový a kulturní dům ještě vůbec šanci se z tohoto začarovaného kruhu dostat ven? Dokáže si město už konečně poradit s tímto problémem, nebo se snad chystá sepsat obsáhlý román bez "hepáče" na konci?

Pro ty, kteří v posledních týdnech či měsících nejsou v obraze, zejména co se komunální politiky týče, rychlé zasvěcení: Máme tu jeden historický objekt, který se "honosí" oficiálním názvem Spolkový a kulturní dům Slavie (lidově a s lehkým bolševickým nádechem nazýván také Armáďák). Ačkoliv je to architektonicky velmi zdařilá a výjimečná stavba, péče, která by měla být objektu věnována opravdu ani zdaleka neodpovídá její hodnotě. Nutno podotknout, že nejedno "řešení" už na stole bylo. Zrovna nedávno zástupci radnice přišli například s návrhem uzavřít s vítězem koncesního řízení smlouvu, která nového provozovatele zaváže k rekonstrukci Slavie v celkové výši 150 miliónu korun s tím, že město mu tento finanční obnos postupně splatí. Navíc bude potřeba kulturní dům udržet 15 let v provozu. Nelze snad ani vznést slovo proti tomuto návrhu (ale přeci jen: odkdy je "udržet" synonymem pro "rozvíjet"?). Jenže se prý ukázalo, že příprava koncesního řízení je aktuálně nad síly města, což návrh z tohoto stolu zase smetlo. Oficiálně je vyhlášen stav odložení rekonstrukce na konec roku 2019 – to jsou však pouhé odhady, tudíž pravděpodobně jen další kapitola oné neverending story, kterou slýcháme už více než osm let. A tak se mi do mysli vtírá nepříjemné podezření, jestlipak se neplánuje počkat ideálně až Armáďák definitivně spadne a potom už se nebude potřeba bavit o nějaké té rekonstrukci… Konec konců vždyť Slavie je sice od počátku spolkový dům, ale německý!

Navíc dnes kulturní život Slavie připomíná spíše stav hibernace, protože prostory dvou klíčových klubů, kterým se dařilo "kulturák“ držet na nohou, jsou vyprázdněné poněkud předčasně. Ale jejich provozovatelům se naprosto nedivím. Kdo by přeci chtěl "rozvíjet" svůj podnik několik let v naprosté nejistotě?

A jaký je tedy aktuální stav? Téměř vybydlený objekt s pochopitelně nešťastným personálem, který snad může čekat už jen na zázrak, případně na rychlé ustavení nového vedení města, které si vytkne Slavii jako jednu z priorit. Takže vlastně na zázrak. Ledasco totiž o investičních prioritách budoucího vedení města napoví zájem politických subjektů před volbami. A ten byl, stručně řečeno, velmi chabý. Stačí vybrat namátkou z několika programů: Postavíme aquapark v Českých Budějovicích, Dokončíme rekonstrukci multifunkční haly, Levnější jízdné? –

Zařídíme! Bohužel pouhá hrstka těch, kteří kandidovali, mají Slavii na předních příčkách žebříčku priorit. Důležité je přeci nahnat si co nejvíce voličů. Stačí k tomu pouhé návrhy neboli vizualizace daných projektů, které (jestli jsou vůbec reálné) dojdou k naplnění až za velmi dlouho dobu, kdy už si volič z nabízených vizualizovaných "snů" nebude pamatovat vůbec nic.

Slavii lze tedy oficiálně vyhlásit za největšího českobudějovického smolaře, společně se sesterskou Všesportovkou, která též čeká na řešení hezkou řádku let (ale prý ještě nějakou dobu nespadne). Nezbývá než čekat, jestli se opět na konci čtyřletého funkčního období nového vedení města nedozvíme, že je situace neřešitelná a že rozhodnout má až další zastupitelstvo. Jaké to krásné vyhlídky do budoucna. Kluci, děkujem!

DANIEL PODROUŽEK

Psali jsme: Jaroš (TOP 09): Chtěl bych probudit Pelhřimov k životu Hnutí Občané pro Budějovice nestojí v Č. Budějovicích o koalici s ANO a ODS Pospíšil (TOP 09): V zahraničí dál ztrácíme respekt Kalousek se utrhl na ředitele rozhlasu kvůli kauze „ekonomických zmrdů“. Hloupá poznámka, přišla mu odpověď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV