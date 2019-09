Polanský (Piráti): Velké dopravní stavby pod vedením hnutí ANO váznou

Jak to vypadá s přípravou velkých dopravních staveb v Česku? Vláda dnes projednala materiál „Přehled investorské přípravy dopravních staveb s cenou nad 300 milionů korun“, který připomíná festival odložených snů. Především situaci se stavbou obchvatů bych označil doslova za debakl. Ani po pěti letech, kdy Ministerstvo dopravy ČR vede vládní hnutí ANO a má tzv. klid na práci, se situace nelepší. Výsledkem je bohužel to, že čtyři ze šesti městských okruhů se letos nezahájí podle plánu. Louny, Chrudim, Havlíčkův Brod i Karviná si na tolik očekávaný odklon dopravy z města ještě pár let počkají.

Před více než rokem přitom začal platit dlouho připravovaný zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který měl díky zjednodušení vyvlastňovacích procesů výrazně zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Od počátku jsme však upozorňovali, že výstavbu nejvíce brzdí současná podoba stavebního řízení, nikoliv nevypořádané vztahy s majiteli pozemků. A nyní se skutečně potvrzuje se, že tolik očekávaná možnost agresivněji vyvlastňovat pozemky, přípravu staveb nezrychlila a stavby se tak dále vlečou.

Ing. Ondřej Polanský Piráti



Velkým otazníkem je premiérem slibovaná D3. Na jejím úseku Nažidla – Dolní Dvořiště je vykoupeno pouze 10 procent pozemků, ani územní rozhodnutí není dosud pravomocné. Oblíbené „čekáme už jen na Rakušany“ tedy moc neobstojí. Stejně problematická je dostavba D35, kde nejsou další úseky dálnice vůbec naplánovány. Na rekonstrukci si, zdá se, počká i most přes D1 v úseku Šmejkalka, který je už léta v havarijním stavu, chybí ovšem navazující úsek a vlastně i představa o tom, jak by se řešila případná uzavírka D1.

Když už nám dlouhodobě selhává výstavba silniční infrastruktury a řešení není na dohled, očekával bych, že vláda upne pozornost na železnici, kam nahnala svými slevami miliony lidí. Přesun části osobní dopravy na železnici by mohl ulevit silniční síti. Místo toho jde ale vláda zcela opačným směrem a investice do železnice plánuje seškrtat o více než třetinu. O rychlovlacích si tedy ještě pár let musíme zřejmě nechat jen zdát.

